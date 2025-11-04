日本將派出自衛隊赴秋田協助捕熊　政府近半年逾2萬次黑熊出沒報告

日本防衛省今日（4日）公布，因應熊害問題嚴重，周三（5日）將會派出陸上自衛隊的部隊前往秋田縣協助，不過自衛隊將不會佩槍，而只是協助獵人運送捕捉獸籠及後勤支援。而環境省表示，自4至9月期間，他們收到超過2萬宗亞洲黑熊的出沒報告，主要出現於東北地區。在東京、宮城今日亦繼續傳出發現熊出沒的事件，青森更有熊隻闖人地方政府的辦公室破壞。
日本防衛大臣小泉進次郎在內閣會議後見記者，會將守護國民性命為首要，對有關熊的政策進行支援，並按日本自衛隊法的第100條提供基本的運送任務。防衛省表示，自衛隊人員不會自衛隊不使用槍械去驅逐動物，原因是部隊沒有相關的知識以及訓練，而且亦沒有相關的法律基礎。過去自衛隊曾在北海道及高知縣協助運送獸籠，而今次也會如此。日本網民仍表示支持，他們指出因為獵人都已經是較年長的長者，在搬運大型獸籠確實並不容易，因此有自衛隊的協助可以更輕鬆完成。
青森熊闖村辦公室破壞
另外，環境省就公布。自今年4月至9月期間，接到20,792宗黑熊出沒的報告，比去年同期15,832宗有明顯上升，也是自2009年作出統計以來最多。而按地區劃分，以岩手縣最多，有4,499宗，秋田也有4,005宗，多數個案都在秋田、岩手，青森等東北的地區。環境大臣石原宏高表示，熊開始在鬧市及人們生活的地區出沒，因此呼籲居民需要注意。有秋田縣的觀光中心就表示，他們有出售驅熊用的熊鈴，不過在9月因為購買者增加而一度售罄，由於即將到紅葉的觀賞季節，不少觀光勝地都開始出售熊鈴供遊客購買。
就在今日，宮城縣的宮城大學一個園區，在教學大樓附近就被發現有一頭熊，學校一度呼籲師生不要離開大樓，並報警處理。至於青森縣，當地西南面的西目屋村，村的辦公室在今早發現一頭熊闖入地下的辦公室，職員隨即報警。村職員表示，他們見到該頭僅50厘米長的小熊，從辦公室正門的自動門進入辦公室，之後就離開，並發現辦公室的一道門有被熊撞擊的痕跡。當時辦公室有約30名職員及3至4名居民，事件未有人受傷，而報在之後也派出車輛在當地呼籲居民注意。警視廳表示今早上午6時至8時半期間，接到多宗舉報表示在東京郊區的日之出町發現一頭幼小的熊。町政府人員到達現場後，發現小熊已往山上逃去。