日本將派出自衛隊赴秋田協助捕熊　政府近半年逾2萬次黑熊出沒報告

日本防衛省今日（4日）公布，因應熊害問題嚴重，周三（5日）將會派出陸上自衛隊的部隊前往秋田縣協助，不過自衛隊將不會佩槍，而只是協助獵人運送捕捉獸籠及後勤支援。而環境省表示，自4至9月期間，他們收到超過2萬宗亞洲黑熊的出沒報告，主要出現於東北地區。在東京、宮城今日亦繼續傳出發現熊出沒的事件，青森更有熊隻闖人地方政府的辦公室破壞。

日本防衛大臣小泉進次郎在內閣會議後見記者，會將守護國民性命為首要，對有關熊的政策進行支援，並按日本自衛隊法的第100條提供基本的運送任務。防衛省表示，自衛隊人員不會自衛隊不使用槍械去驅逐動物，原因是部隊沒有相關的知識以及訓練，而且亦沒有相關的法律基礎。過去自衛隊曾在北海道及高知縣協助運送獸籠，而今次也會如此。日本網民仍表示支持，他們指出因為獵人都已經是較年長的長者，在搬運大型獸籠確實並不容易，因此有自衛隊的協助可以更輕鬆完成。