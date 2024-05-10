日本將長鬚鯨列入捕鯨名單　林芳正：傳承食文化很重要

日本內閣官房長官林芳正在周四(9日)表示，政府將把長鬚鯨加入其商業捕鯨物種名單中。日本退出管理海洋哺乳動物商業捕獵的國際組織，恢復捕鯨5年後，首次增加新的捕鯨種類。
日本《讀賣新聞》9日報道，新加入捕撈名單的長鬚鯨是體型僅次於藍鯨的第二大鯨類。日本水產廳表示，早前就一份水產資源控制政策的修訂草案徵求公眾意見，確認北太平洋海洋資源豐富，可對長鬚鯨進行商業捕殺。去年日本共捕獲了 294 條小鬚鯨、布氏鯨和 塞鯨，目前商業捕鯨僅限於這3種數量相對較少的鯨類。
林芳正同日在例行記者會上表示，日本政府將繼續促進捕鯨並採取必要的外交措施。他說：「鯨魚是重要的食物資源，應該根據科學證據可持續地加以利用。」 並稱：「在日本，繼承傳統飲食文化也很重要。」
日本退出國際捕鯨委員會後宣布恢復商業捕鯨
日本在捕鯨問題上充滿爭議。1986年，國際捕鯨委員會(IWC)實施了針對商業性捕鯨活動的禁令。然而，1987年至2005年期間，日本每年在南極海域捕獲數百條鯨魚，宣稱為「科學研究」，從而試圖繞開禁令。2014年，國際法院裁定日本在南極海域的捕鯨計畫 「並非科學目的」。2019年，日本正式退出國際捕鯨委員會，宣布恢復商業捕鯨，但限於鄰近日本的海域。這一舉措遭到國際社會廣泛批評。