熱門搜尋:
HK Express 母親節2024 Apple 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-10 13:48:00

日本將長鬚鯨列入捕鯨名單　林芳正：傳承食文化很重要

分享：
日本將長鬚鯨列入捕鯨名單，林芳正：傳承食文化很重要。(網上圖片)

日本將長鬚鯨列入捕鯨名單，林芳正：傳承食文化很重要。(網上圖片)

日本內閣官房長官林芳正在周四(9)表示，政府將把長鬚鯨加入其商業捕鯨物種名單中。日本退出管理海洋哺乳動物商業捕獵的國際組織，恢復捕鯨5年後，首次增加新的捕鯨種類

日本《讀賣新聞9日報道，新加入捕撈名單的長鬚鯨是體型僅次於藍鯨的第二大鯨類日本水產廳表示，早前就一份水產資源控制政策的修訂草案徵求公眾意見，確認北太平洋海洋資源豐富，可對長鬚鯨進行商業捕殺去年日本共捕獲了 294 條小鬚鯨、布氏鯨和 塞鯨，目前商業捕鯨僅限於這3種數量相對較少的鯨類。

林芳正同日在例行記者會上表示，日本政府將繼續促進捕鯨並採取必要的外交措施。他說：「鯨魚是重要的食物資源，應該根據科學證據可持續地加以利用。」 並稱：「在日本，繼承傳統飲食文化也很重要。」

2018年有長鬚鯨被捕殺。(網上圖片) 林芳正：在日本，繼承傳統飲食文化也很重要。(資料圖片)

日本退出國際捕鯨委員會後宣布恢復商業捕鯨

日本在捕鯨問題上充滿爭議。1986年，國際捕鯨委員會(IWC)實施了針對商業性捕鯨活動的禁令。然而，1987年至2005年期間，日本每年在南極海域捕獲數百條鯨魚，宣稱為「科學研究」，從而試圖繞開禁令。2014年，國際法院裁定日本在南極海域的捕鯨計畫 「並非科學目的」。2019年，日本正式退出國際捕鯨委員會，宣布恢復商業捕鯨，但限於鄰近日本的海域。這一舉措遭到國際社會廣泛批評。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受