日本將長鬚鯨列入捕鯨名單　林芳正：傳承食文化很重要

日本內閣官房長官林芳正在周四(9日)表示，政府將把長鬚鯨加入其商業捕鯨物種名單中。日本退出管理海洋哺乳動物商業捕獵的國際組織，恢復捕鯨5年後，首次增加新的捕鯨種類。 日本《讀賣新聞》9日報道，新加入捕撈名單的長鬚鯨是體型僅次於藍鯨的第二大鯨類。日本水產廳表示，早前就一份水產資源控制政策的修訂草案徵求公眾意見，確認北太平洋海洋資源豐富，可對長鬚鯨進行商業捕殺。去年日本共捕獲了 294 條小鬚鯨、布氏鯨和 塞鯨，目前商業捕鯨僅限於這3種數量相對較少的鯨類。

林芳正同日在例行記者會上表示，日本政府將繼續促進捕鯨並採取必要的外交措施。他說：「鯨魚是重要的食物資源，應該根據科學證據可持續地加以利用。」 並稱：「在日本，繼承傳統飲食文化也很重要。」