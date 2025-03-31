日本專家預測南海海槽地震　最嚴重或造成29.8萬人死亡

日本政府的專家小組在今日（31日）發表，有關於南海海槽特大地震的估算。專家估計在最壞情況下，將有29.8萬人直接因為地震死亡，比2012年的估計少，但與目標減少8成死亡相差仍甚遠。
隨着緬甸地震的關注，以及近年有關於今年大地震的預測。日本政府委託的專家研究小組在今日公布有關於南海海槽特大地震的最新估計。在有關預測中，日本政府已與專家進行過多次會議檢討。在最新的一次估算，指因為地形的精細改變，令受影響的地區範圍增加，最新的範圍中，從日本福島縣至沖繩縣，被水深超過30厘米淹浸的地區比之前多3成，達1,152平方公里，而震度也進行修訂，從靜岡縣至宮崎縣，主要在沿岸地區，會有最多149地方感受到達7級震度的地震。
死亡人數僅比之前輕微減少
有關的預測是以南海海槽一帶發生黎克特制9級的地震，並以震度、海嘯程度、季節及時間等條件推盤。預測在強風的寒冬中，如果深夜在駿河灣到紀伊半島的斷層出現在幅度震動，會對東海地區造成嚴重破壞。預計會有21.5萬人因為海嘯而死亡、7.3萬人因建築倒塌死亡、另外有8,700人因為地震後的火災死亡。數字較在2012年的預測輕微減少，而與2013年的東日本大地震的直接死亡人數1.59萬人多超過18倍。
另外，在經濟損害中，預計地政造成292萬億日圓的傷害，這比起之前的估計增加72萬億日圓，達到日本國家預算的2.5倍水平。在2012年的估計，會有32.3萬人死亡、238.6萬棟建築被毀。當時日本政府希望將有關數字的死亡人數大減8成，建築物的損壞減少一半。然而在有關預測仍遠未達標。