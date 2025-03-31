日本專家預測南海海槽地震　最嚴重或造成29.8萬人死亡

日本政府的專家小組在今日（31日）發表，有關於南海海槽特大地震的估算。專家估計在最壞情況下，將有29.8萬人直接因為地震死亡，比2012年的估計少，但與目標減少8成死亡相差仍甚遠。

隨着緬甸地震的關注，以及近年有關於今年大地震的預測。日本政府委託的專家研究小組在今日公布有關於南海海槽特大地震的最新估計。在有關預測中，日本政府已與專家進行過多次會議檢討。在最新的一次估算，指因為地形的精細改變，令受影響的地區範圍增加，最新的範圍中，從日本福島縣至沖繩縣，被水深超過30厘米淹浸的地區比之前多3成，達1,152平方公里，而震度也進行修訂，從靜岡縣至宮崎縣，主要在沿岸地區，會有最多149地方感受到達7級震度的地震。