日本尊尼事務所受害者成員　疑不堪網絡欺凌自殺

曾經是日本藝能界龍頭的尊尼事務所，在前社長兼創辦人喜多村尊尼被揭發生前涉及多宗性侵案後，事務所在上月宣布改名，而在周一（13日）公布，日本NHK電視台年度的盛事紅白歌唱大賽也首次不邀請任何前尊尼事務所組合表演。不過在今日（14日），傳媒就揭發有參與尊尼事務所受害人組織的一名40多歲男子，上月在大阪自殺身亡，原因是不堪在社交媒體受到惡意中傷攻擊。

日本傳媒報道，一位加入了「尊尼事務所性加害受害人協會」的40多歲男子，在有關調查人員受訪時，透露在上月於大阪上吊自殺。調查人員透露，自殺的男子在大阪市居住，在10月中的時候，於箕面市的山中上吊，其後證實死亡，男子身旁留有遺書。