日本小二數學「18÷0=0」掀熱議　東大畢業生解答揭示警號

多數人若看到數學題出現「乘以0」、「除以0」往往都會想到答案就是「0」，然而日本近日卻有一名家長在網上提出疑問，指其就讀小二的孩子，數學作業有一道題目是「18÷0=」，孩子寫「無法作答」被老師批錯指「除以0等於0」，讓該家長百思不得其解，帖文吸引網民討論的同時，亦引起一名東大畢業的專欄作家關注。

綜合報道，日本網民以帳號「ちゃーろー@カメレオン絵師」早前在X發文分享，指其8歲、就讀小學二年級的女兒，其數學課堂作業的問題，指出「我明白0÷8=0，但18÷0=？老師說答案是0，但這樣會是0嗎？」其女兒因為寫「無法作答」而被老師批為錯，讓他一直想不通。該家長兩日後再發文補充，他事後去請教該名老師，對方再次表示，「如果除法中包含0，那麼一切都是0。」相關帖文曝光後，吸引逾3,000萬次觀看流量。