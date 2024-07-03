日本小二數學「18÷0=0」掀熱議　東大畢業生解答揭示警號

多數人若看到數學題出現「乘以0」、「除以0」往往都會想到答案就是「0」，然而日本近日卻有一名家長在網上提出疑問，指其就讀小二的孩子，數學作業有一道題目是「18÷0=」，孩子寫「無法作答」被老師批錯指「除以0等於0」，讓該家長百思不得其解，帖文吸引網民討論的同時，亦引起一名東大畢業的專欄作家關注。
綜合報道，日本網民以帳號「ちゃーろー@カメレオン絵師」早前在X發文分享，指其8歲、就讀小學二年級的女兒，其數學課堂作業的問題，指出「我明白0÷8=0，但18÷0=？老師說答案是0，但這樣會是0嗎？」其女兒因為寫「無法作答」而被老師批為錯，讓他一直想不通。該家長兩日後再發文補充，他事後去請教該名老師，對方再次表示，「如果除法中包含0，那麼一切都是0。」相關帖文曝光後，吸引逾3,000萬次觀看流量。
東大畢業生：除以0就應該是「沒有答案」
部分的網民認為，這道題目被老師說「答案是0」沒有甚麼不對，但許多人則舉出計算機的結果為例，若把任何數字除以0會出現錯誤，或無法計算等。這問題同時也引發日本東京大學畢業的專欄作家關注，並在《日刊SPA》上發了一篇文章探討，東大出身的專欄作家布施川天馬表示，改這道題目的小學老師，和部分網友的言論，反映出了一個警號，「『18÷0』的答案絕對不該是0，因為在數學的定義上，除以0就應該是『沒有答案』、『無法除以0』才對，不能模稜兩可。」布施川天馬亦感嘆，認為教育應該要啟發孩子的思辨能力、創造能力，讓孩子去想想看為甚麼「除以0」的算式不成立，同時和「除以1」、「除以0.1」這些算式有甚麼不同「但老師卻貪圖一時方便，不願意解答複雜數學理論，直接將答案設為0，是相當可惜的事情。」