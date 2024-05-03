日本小學一年級新生竟是隻羊　其實校長用心良苦(有片)

日本鹿兒島縣伊佐市的南永小學早前舉行入學典禮，一年級新生竟然是一隻4個月大的山羊。原來，由於該地區學生數量稀少，這間小學僅有8名學生，本學年沒有一年級學生入學。新任校長就想出一個主意，邀請一隻山羊來當學生的新同學。
據《NHK》、《讀賣新聞》等多家日媒報道，南永小學目前僅有二年級、四年級、五年級及六年級的8名學生，今年卻沒有招到新生，入學典禮為了不讓學生太寂寞，校方決定乾脆招一隻山羊來當大家的新同學。學校上月24日舉行入學典禮，山羊步入禮堂並走向由稻草製成的特殊座位時，在場包括學生和居民在內的約30名嘉賓紛紛致以熱烈的掌聲。典禮上，新地校長請山羊叫聲「咩」向同學們問好，另一位老師叮嚀道：「恭喜你們被錄取了，我們一起開心地玩吧，但請不要跑到馬路上。」隨後，孩子們把當天早上剛收割的草送給山羊，山羊吃得津津有味。
學生：感覺我又多了一個家人
這隻4個月大的雌性山羊來自該校六年生古城蒼真家，被取名為「南醬」(みなみちゃん，Minami-chan)，緣於學校名稱中的「南」，從3月起就在學校生活，已經非常習慣這裡的環境，課間休息時會和高年級學生一起在校園裡散步，不過，牠偶爾會在散步時掙脫皮帶逃跑。一名四年級女學生表示：「很開心，感覺我又多了一個家人。」另一名六年級男孩表示：「我想擁抱牠，因為牠毛茸茸的。我希望牠和大家一起保持健康和活力。」