日本小學一年級新生竟是隻羊　其實校長用心良苦(有片)

日本鹿兒島縣伊佐市的南永小學早前舉行入學典禮，一年級新生竟然是一隻4個月大的山羊。原來，由於該地區學生數量稀少，這間小學僅有8名學生，本學年沒有一年級學生入學。新任校長就想出一個主意，邀請一隻山羊來當學生的新同學。

據《NHK》、《讀賣新聞》等多家日媒報道，南永小學目前僅有二年級、四年級、五年級及六年級的8名學生，今年卻沒有招到新生，入學典禮為了不讓學生太寂寞，校方決定乾脆招一隻山羊來當大家的新同學。學校上月24日舉行入學典禮，山羊步入禮堂並走向由稻草製成的特殊座位時，在場包括學生和居民在內的約30名嘉賓紛紛致以熱烈的掌聲。典禮上，新地校長請山羊叫聲「咩」向同學們問好，另一位老師叮嚀道：「恭喜你們被錄取了，我們一起開心地玩吧，但請不要跑到馬路上。」隨後，孩子們把當天早上剛收割的草送給山羊，山羊吃得津津有味。