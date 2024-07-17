日本小學生捉議員開會玩手機 霸氣質疑：不知為何有議員開會時玩Disney Tsum Tsum

叻叻小學生……日本宮城縣大河原町一名議員早前開會時偷玩手機遊戲，剛好被到訪的小學生發現，並在其後的考察報告中提出質疑。大河原町議會周二(16日)召開全體會議追究此事，該名偷懶斷正的議員當場道歉。

小學生「童言無忌」：有議員瞓覺

日媒引述大河原町公所指，一群小六學生6月10日到町議會全體會議旁聽時，發現有議員在桌下使用手機，其中5人在活動後提交的考察報告中提到「議員用手機玩遊戲」，事件因而曝光。學生寫道，「我不知道為何有議員在開會途中玩Disney Tsum Tsum」、「有人在玩Disney Tsum Tsum」等。還有2份報告指出，有其他議員在「打瞌睡」。