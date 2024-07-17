日本小學生捉議員開會玩手機 霸氣質疑：不知為何有議員開會時玩Disney Tsum Tsum

叻叻小學生……日本宮城縣大河原町一名議員早前開會時偷玩手機遊戲，剛好被到訪的小學生發現，並在其後的考察報告中提出質疑。大河原町議會周二(16日)召開全體會議追究此事，該名偷懶斷正的議員當場道歉。
小學生「童言無忌」：有議員瞓覺
日媒引述大河原町公所指，一群小六學生6月10日到町議會全體會議旁聽時，發現有議員在桌下使用手機，其中5人在活動後提交的考察報告中提到「議員用手機玩遊戲」，事件因而曝光。學生寫道，「我不知道為何有議員在開會途中玩Disney Tsum Tsum」、「有人在玩Disney Tsum Tsum」等。還有2份報告指出，有其他議員在「打瞌睡」。
町議會周二召開全體會議，會上町議會最大會派(由6名議員組成)表示，已確定7月底將提出勸告該名議員辭職的決議案，而第二大會派原則上也同意，因此町議會料將通過。
涉事議員：沒印象曾玩手機
涉事議員為73歲的佐藤貴久，曾任大河原町議會議長。他在會上解釋，「我不是在玩遊戲，而是打開畫面看(手機)」，又稱「在會議廳玩手機遊戲是事實，但我對此沒印象」。他就事件致歉：「讓小學生感到失望，對此深刻反省」。佐藤反覆辯稱「不記得事件」，其他議員直言不可思議，並對他予以嚴厲批評。
佐藤會後受訪表示，「我記得在休息時間玩了一場手機遊戲，但是不記得在全體會議中玩遊戲。我真的不記得，可能是不自覺地做了此事」。
關於被勸退的決議案，佐藤僅稱「嚴肅看待此事」，未表明是否辭職。