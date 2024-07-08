日本小學老師複製女生鎖匙 5年後闖屋偷校服落網

日本東京江戶川區一間公寓日前遭一名男子潛入，企圖偷走家中一名女高中生的校服。令人震驚的是，這名犯案男子竟是該名女高中生的小學老師，並揭發其早於5年前就暗中複製女學生家中的鑰匙，預謀伺機犯案。（影片截圖）

日本東京江戶川區一間公寓日前遭一名男子潛入，企圖偷走家中一名女高中生的校服。令人震驚的是，這名犯案男子竟是該名女高中生的小學老師，並揭發其早於5年前就暗中複製女學生家中的鑰匙，預謀伺機犯案。

綜合日媒報道，該名39歲的小學教師水野雅史於今年5月27日早上10時潛入東京江戶川區一處民宅，企圖竊取該戶高中女生的校服。不料，他入屋後意外撞見女學生父親遂倉皇逃逸，翌日被警方拘捕。

水野雅史坦承自己早有預謀，原來，該名受害高中女生，5年前曾就讀於水野任職的另一所小學。水野竟在2019年的一次學校體育活動中伺機竊取了女學生的家中鑰匙複製，並於5年後犯案，「想著她現在已經是高中生了，所以想要女高中生的校服……」