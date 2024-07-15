日本小客車失控撞路邊小屋當場爆炸　車內三人2死1傷

日本青森縣發生一起離奇車禍。在三澤市的縣道上，一輛小客車不知為何失控撞向路邊的棚屋，當場爆炸引發大火，車內兩人死亡，另有一人受傷送醫。
車內發現兩具身份不明的屍體
意外發生在當地時間14日凌晨4點左右，一輛載有三人的小客車失控撞向路邊一棟與民宅相連的棚屋，撞擊力道強勁，小客車當場爆炸引發大火。附近的居民向消防局報案：「一輛汽車撞上了一棟房子，房子著火了。」
警消到場後在車內發現兩具身份不明的屍體，此外，一名20多歲的男子被路人從現場救出並送往醫院，傷勢沒有生命危險。
一名目擊者表示，當時聽到一聲巨響，當他看向窗外，就看到棚屋燃起熊熊大火，且火勢已開始蔓延。
據附近人士透露，該車車牌號碼為Y，警方正在調查該車車主可能是美軍關係人士的可能性。
有可能涉及美軍三澤基地人員
與此同時，美軍三澤基地在其官方臉書上發文稱，「我們得知基地外發生了一起事故，有可能涉及與三澤基地有關的人員。我們目前正在調查，一旦有更多細節，將向大家報告最新情況」。
據日媒報導，事故現場是位於青森鐵道三澤站東北方約600公尺處的住宅區，是一個緩下坡，警方正在確認死者身份並調查意外詳情。
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