日本小客車失控撞路邊小屋當場爆炸　車內三人2死1傷

日本青森縣發生一起離奇車禍。在三澤市的縣道上，一輛小客車不知為何失控撞向路邊的棚屋，當場爆炸引發大火，車內兩人死亡，另有一人受傷送醫。

車內發現兩具身份不明的屍體 意外發生在當地時間14日凌晨4點左右，一輛載有三人的小客車失控撞向路邊一棟與民宅相連的棚屋，撞擊力道強勁，小客車當場爆炸引發大火。附近的居民向消防局報案：「一輛汽車撞上了一棟房子，房子著火了。」 警消到場後在車內發現兩具身份不明的屍體，此外，一名20多歲的男子被路人從現場救出並送往醫院，傷勢沒有生命危險。