日本小鎮推「大叔卡牌」爆紅　多做義工可升為閃卡(有片)

福岡縣香春町，近期就掀起一股獨特的卡牌收集風潮，但與目前年輕人熱愛的「寶可夢卡牌手遊」(ポケポケ)不同，這裡的孩子們瘋狂收集的是以當地真實「大叔」為主角的集換式卡牌。
綜合報道，這套「大叔卡牌」上的人物全是香春町真實存在的大叔們。例如綽號「防火牆」(ファイヤーウォール)的74歲本田先生是前消防隊長；「蕎麥麵師傅」(SOBA師匠)的81歲竹下先生則是開設蕎麥麵教室的職人。開發者「採銅所地域社區協議會」的宮原絵里女士表示：「孩子們與社區長輩的關係日漸疏遠。明明社區裡有這麼多了不起的人物，卻沒人認識他們，真是可惜。」創造這套卡牌的主要目的，就是希望能重建孩子與大叔們之間的「連結」。
大叔成榜樣 令孩子主動參與社區活動
報道指，孩子們在玩卡牌遊戲時，會興奮地喊出各位大叔的「專屬技能」，如「完美之火」(パーフェクトファイヤー)、「F的波動」(Fの揺らぎ)等名稱，彷彿這些大叔真的擁有超能力一般。有位小女孩已收集了逾70張「大叔卡」，有些孩子甚至會找上卡牌上的大叔簽名。這些卡不是單靠「戰鬥力」，還與現實掛鉤，大叔越多投身義工服務等，卡牌便越有可能升級為「閃卡」。這套「大叔卡牌」(Ojisan)至今已推出47張，每3張一包售100日元(約5.4港元)、含閃卡6張豪華包為500日元(約27.2港元)，「大叔卡牌」的大叔已成為其他地區學習的榜樣，不僅成功吸引了孩子們的興趣，有孩子以大叔為榜樣參與社區活動，還為這些默默貢獻社區的長輩們帶來了認可與尊重，更促進地方活性化和世代交流。