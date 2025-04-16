日本小鎮推「大叔卡牌」爆紅　多做義工可升為閃卡(有片)

福岡縣香春町，近期就掀起一股獨特的卡牌收集風潮，但與目前年輕人熱愛的「寶可夢卡牌手遊」(ポケポケ)不同，這裡的孩子們瘋狂收集的是以當地真實「大叔」為主角的集換式卡牌。

綜合報道，這套「大叔卡牌」上的人物全是香春町真實存在的大叔們。例如綽號「防火牆」(ファイヤーウォール)的74歲本田先生是前消防隊長；「蕎麥麵師傅」(SOBA師匠)的81歲竹下先生則是開設蕎麥麵教室的職人。開發者「採銅所地域社區協議會」的宮原絵里女士表示：「孩子們與社區長輩的關係日漸疏遠。明明社區裡有這麼多了不起的人物，卻沒人認識他們，真是可惜。」創造這套卡牌的主要目的，就是希望能重建孩子與大叔們之間的「連結」。