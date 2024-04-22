日本少女利用男性好感騙財近800萬　被重判9年

日本一名25歲的少女，因為利用3名男子的好感，而騙取他們合共1.55億日圓（約785.1萬港元），今日（22日）在名古屋地方法院，被判囚9年以及罰款800萬日圓。法官指少女行為有極重的刑事責任，因此予以重判。 在網上自稱「頂級女神莉莉」的少女渡邊真衣，被指在2021年3月至2023年8月期間，分別透過交友程式以及當時工作的夜店認識3名分別50多歲的男子，騙取他們超過1.55億日圓；同時她又出售《女神手冊》教唆至少2名女子騙取其他男子金錢，以逃稅4,000萬日圓被起訴。渡邊在法庭上承認所有的控罪，她在拘留所向記者透露，自己騙取的金錢，已多數用在牛郎身上，又指自己在20歲的時候已開始沉迷牛郎店。

她表示，自己過去會在東京歌舞伎町的膠囊酒店入住，然後在夜場打工賺錢。其後因為欠繳帳款過多，而開始了詐騙。日本媒體報道指，渡邊之後以「拖欠租金」、「需要一筆錢與父母斷絕關係」等為理由，自稱經濟出現困難，並利用男子的好感索取金錢，然而最後都是用在牛郎店。她在庭上透露，為了將錢用在牛郎店，平日只會食罐頭，因為多數的錢都用在牛郎身上。 聲稱沉迷牛郎店需要大量金錢 檢控官就指，渡邊把詐騙的金錢用在牛郎身上，其行為極度自私，要求判處13年的刑期及罰款1,200萬日圓。而辯方聲稱渡邊不過是牛郎店的受害者。法官大村陽一在裁決中批評，渡邊利用花言巧語，假裝好意騙取男性金錢，掌控男性的心理來犯行是極其惡劣的行為。又指渡邊以騙取的金錢來貢獻牛郎，是極其自私的行為，沒有可以開脫的餘地，因此認為她有必要負上嚴重的刑事責任。最後判處入獄9年及罰款800萬日圓。