Sukiya｜日本少女拎公用水壺「嘴對嘴」豪飲　連鎖牛丼店報警追究（有片）

據《Sponichi Annex》及《週刊女性》等日媒綜合報道，3日IG出現一段影片，當中一名在SUKIYA某家分店用餐的黑衣黑帽日本少女，吃到一半口渴，沒拿水杯接水，竟是直接拿起桌上的透明公用冷水壺「嘴對嘴」豪飲。

情緒超high「實況轉播」

一旁幫她拍影片的另一名女性，則是情緒超high「實況轉播」，甚至模擬起牛郎店拚酒的場子，不斷催促她喝快一點。儘管她是以IG限動上傳這段影片，24小時後就自動被刪除，但離譜過程全被日本網友存檔瘋傳。

對此，Sukiya總公司發聲明指出，儘管店內的公用水壺不會在每位客人離開後就馬上清洗，但針對該名女顧客在影片中所使用的水壺，已不再提供給其他顧客，目前也已報案處理，後續不排除採取法律行動。

事實上，最近日本也有一名年輕男性，因為在拉麵店舔冷水壺的蓋子，在網上被鬧爆。有消息指出，事後他慘遭就讀的美容學校退學處分。