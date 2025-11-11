日本尾道明星黑貓去世　出名與美術館保安員「攻防戰」

日本廣島縣尾道市，當地一隻有名的黑貓在早前逝世。這隻叫「Ken醬」的黑貓，因為拍到經常為闖入尾道市立美術館，與保安員進行「攻防戰」而有名。而美術館就在今日（11日）在社交平台上透露Ken醬死訊。

據美術館指，Ken醬是尾道一間食肆飼養，在2016年開始在美術館附近出現。美術館指，Ken醬在2017年3月開始嘗試闖入美術館，但版保安阻止。據報美術館當時正在舉辦名為「招財貓收藏展」的特別展覽，懷疑Ken醬是透過玻璃看到的入面的貓雕塑而產生反應。之後美術館就將Ken醬闖入美術館被保安阻止的相片在社交平台X公開，事件獲得大量網民關注，美術館表示在2022年，到該美術館的遊人就錄得有紀錄最高的7萬人。