日本尾道明星黑貓去世　出名與美術館保安員「攻防戰」

日本廣島縣尾道市，當地一隻有名的黑貓在早前逝世。這隻叫「Ken醬」的黑貓，因為拍到經常為闖入尾道市立美術館，與保安員進行「攻防戰」而有名。而美術館就在今日（11日）在社交平台上透露Ken醬死訊。
據美術館指，Ken醬是尾道一間食肆飼養，在2016年開始在美術館附近出現。美術館指，Ken醬在2017年3月開始嘗試闖入美術館，但版保安阻止。據報美術館當時正在舉辦名為「招財貓收藏展」的特別展覽，懷疑Ken醬是透過玻璃看到的入面的貓雕塑而產生反應。之後美術館就將Ken醬闖入美術館被保安阻止的相片在社交平台X公開，事件獲得大量網民關注，美術館表示在2022年，到該美術館的遊人就錄得有紀錄最高的7萬人。
美術館表示，Ken醬最後一次出現在該處已是去年7月，在今年初開始就患病，至9月20日離世。一直關心Ken醬的保安表示覺得很寂寞又說感到Ken醬可能就躲在一邊。而美術館策展人表示，Ken醬每日都到來就像同事及夥伴，亦因為牠令到美術館得到更多人認識。因此美術館在考慮為Ken醬在明年舉行特別展覽。
【訃報】病気療養中であったケンちゃんが、9月20日(土)に永眠いたしました。— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) November 10, 2025
本日11月11日は、ケンちゃんが家猫となった日です。ケンちゃんとの日々、決して忘れません。ありがとう。
在りし日を偲んで、もうしばらくは、時をかける猫シリーズを続けます。よろしくお願いします。#尾道市立美館館 #猫 pic.twitter.com/3VN1ONk2vj