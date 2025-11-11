熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 壽司郎 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-11 19:02:58

日本尾道明星黑貓去世　出名與美術館保安員「攻防戰」

分享：
日本尾道有名的黑貓Ken。(X)

日本尾道有名的黑貓Ken。(X)

日本廣島縣尾道市，當地一隻有名的黑貓在早前逝世。這隻叫「Ken醬」的黑貓，因為拍到經常為闖入尾道市立美術館，與保安員進行「攻防戰」而有名。而美術館就在今日（11日）在社交平台上透露Ken醬死訊。

據美術館指，Ken醬是尾道一間食肆飼養，在2016年開始在美術館附近出現。美術館指，Ken醬在2017年3月開始嘗試闖入美術館，但版保安阻止。據報美術館當時正在舉辦名為「招財貓收藏展」的特別展覽，懷疑Ken醬是透過玻璃看到的入面的貓雕塑而產生反應。之後美術館就將Ken醬闖入美術館被保安阻止的相片在社交平台X公開，事件獲得大量網民關注，美術館表示在2022年，到該美術館的遊人就錄得有紀錄最高的7萬人。

adblk5

美術館表示，Ken醬最後一次出現在該處已是去年7月，在今年初開始就患病，至9月20日離世。一直關心Ken醬的保安表示覺得很寂寞又說感到Ken醬可能就躲在一邊。而美術館策展人表示，Ken醬每日都到來就像同事及夥伴，亦因為牠令到美術館得到更多人認識。因此美術館在考慮為Ken醬在明年舉行特別展覽。

ADVERTISEMENT

ad