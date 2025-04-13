日本山口縣山區2個月內輕微地震1300次 引起專家關注｜日本旅遊

日本傳媒報道，從兵庫縣延伸至山口縣的「中國山區」部分地方自2月起觀測到超過1,300次地震，全屬輕微到民眾感覺不到，但卻引起專家關注，認為並不尋常。 日本「中國地區」包括鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣和山口縣等5個縣，頻繁的地震活動於今年2月開始。根據氣象廳網站，可看見山口縣北部城市萩市郊區布滿密密麻麻的圓點，那表示錄得的地震活動；特別是過去一個月，地震次數不斷增加，至今已觀測到1,300多次，最大規模僅黎克特制1.8級。京都大學防災研究所教授西村卓也指出，從3月中旬開始，該區域每天發生數十次非常小的地震，「這是有些不尋常的活動，我們正在密切關注。」

日本旅遊｜能登半島7.6級地震發生前有類似情況

西村表示，這些地震的震源深度介乎30公里至25公里之間，有移動的特徵。最初從40公里深開始，然後逐漸變淺至大約25公里，之後在25至30公里之間移動。水平位置也有從西向東移動的趨勢。由於存在移動現象，他推測是地下深處的流體向較淺的地方上升，在流體移動時引發地震。



西村研究2024年1月石川縣發生的能登半島7.6級地震時發現，早在地震發生前，流體已經從地下深處上升至地表附近，可能導致活斷層受到刺激。而這次發生微小地震的中國山區周圍存在多條活斷層，日本中國地區兩座活火山之一的「阿武火山群」也位於此地。西村認為，考慮到地震震源的位置和深度，該區域不太可能因此引發大地震，目前也很難認定這些地震與火山活動有直接關係。但如果震源變得更淺，或者觀測到與地震相關的地殼變動，就有必要更進一步研究。