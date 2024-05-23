日本山崎麵包副社長驚傳自殺亡 生前常自言自語 員工爆料：他受不了業務重擔

日本「山崎麵包」(山崎製パン)第三代接班人、副社長飯島佐知彥今年1月猝逝，終年56歲，喪禮低調舉行。至今有報道指他可能是輕生，有員工透露，飯島佐知彥最近幾年精神狀況有異，經常喃喃自語，但不清楚他輕生原因。

《週刊新潮》報道，82歲現任社長飯島延浩是山崎麵包第二代領導人，育有兩子，分別是長子幹雄與次子佐知彥。但幹雄之前因經營不善，令公司負債且業績欠佳，令飯島延浩失望，決定培養佐知彥接班。

父親委以重任

飯島延浩其後讓幹雄與佐知彥擔任副社長，把主要業務交由佐知彥負責。有員工發現，佐知彥負起業務重責後開始出現異樣，例如精神狀況不穩定，常常自言自語。及至2022年底，公司突然公布，佐知彥與幹雄互換職務，這讓員工紛紛揣測，可能是佐知彥出了問題，社長飯島延浩迫於這樣安排。