熱門搜尋:
機票優惠 端午節2024 九龍城寨之圍城 JW王灝兒 東張西望 的士加價 伊朗總統 日圓匯率走勢 朗賢峯 劉俊謙 垃圾徵費 SEASONS PLACE 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-23 23:03:32

日本山崎麵包副社長驚傳自殺亡 生前常自言自語 員工爆料：他受不了業務重擔

分享：
日本山崎麵包副社長飯島佐知彥今年1月猝逝，終年56歲，喪禮低調舉行。(互聯網)

日本山崎麵包副社長飯島佐知彥今年1月猝逝，終年56歲，喪禮低調舉行。(互聯網)

日本「山崎麵包」(山崎製パン)第三代接班人、副社長飯島佐知彥今年1月猝逝，終年56歲，喪禮低調舉行。至今有報道指他可能是輕生，有員工透露，飯島佐知彥最近幾年精神狀況有異，經常喃喃自語，但不清楚他輕生原因。

《週刊新潮》報道，82歲現任社長飯島延浩是山崎麵包第二代領導人，育有兩子，分別是長子幹雄與次子佐知彥。但幹雄之前因經營不善，令公司負債且業績欠佳，令飯島延浩失望，決定培養佐知彥接班。

父親委以重任

飯島延浩其後讓幹雄與佐知彥擔任副社長，把主要業務交由佐知彥負責。有員工發現，佐知彥負起業務重責後開始出現異樣，例如精神狀況不穩定，常常自言自語。及至2022年底，公司突然公布，佐知彥與幹雄互換職務，這讓員工紛紛揣測，可能是佐知彥出了問題，社長飯島延浩迫於這樣安排。

日本山崎麵包社長飯島延浩。(互聯網) 日本山崎麵包社長官網首頁。(互聯網) 日本山崎麵包總社。(互聯網)

醫生建議「好好休息」

據報，佐知彥曾經就醫，醫生建議他「好好休息」。今年19日，他在總公司12樓被發現出事，員工隨即召喚救護車，惜送院後不治。喪禮於同月舉行，公司內部傳出他可能是自殺身亡。有員工透露，社長常常因經營問題痛罵兒子，長子幹雄較「豁達」，但次子佐知彥容易精神緊繃。

公司這樣回應

《週刊新潮》就上述消息向山崎麵包總公司查詢，公司僅回應稱「事件關乎個人私隱，不便回答」。公司並強調，《週刊新潮》獲得的訊息和相關問題，與事實不符。

Ad Block
全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受