日本山梨縣指限制富士山人數有成效　登山人數較去年減近兩成

日本山梨縣的富士吉田市，今日（11日）在記者會上就富士山的登山季結束進行總結。該市表示從市的「吉田路線」登山人數今年僅132,904人，比去年登山季少17.2%。同時因為設立了多項的規則，令即日來回「彈丸登山」的旅客大幅減少，市政府認為有關的措施是有成效。

富士吉田市今日舉行例行的記者會，市長堀內茂在會上表示，過去登山人數由之前超過20萬，造成山上出現擠迫情況，並認為15萬人次其實已是極限。他指在今年實施多項措施後，獲得的評價是令人安心以及對登山遊客是舒適的。該市統計，由六合目的安全指導中心前往七合目的人數，整體大幅減少，當中在晚上9時至凌晨登山的人數，更是大幅減少90.7%，效果顯著。