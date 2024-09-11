日本山梨縣指限制富士山人數有成效　登山人數較去年減近兩成

日本山梨縣的富士吉田市，今日（11日）在記者會上就富士山的登山季結束進行總結。該市表示從市的「吉田路線」登山人數今年僅132,904人，比去年登山季少17.2%。同時因為設立了多項的規則，令即日來回「彈丸登山」的旅客大幅減少，市政府認為有關的措施是有成效。
富士吉田市今日舉行例行的記者會，市長堀內茂在會上表示，過去登山人數由之前超過20萬，造成山上出現擠迫情況，並認為15萬人次其實已是極限。他指在今年實施多項措施後，獲得的評價是令人安心以及對登山遊客是舒適的。該市統計，由六合目的安全指導中心前往七合目的人數，整體大幅減少，當中在晚上9時至凌晨登山的人數，更是大幅減少90.7%，效果顯著。
靜岡縣計劃明年引入收費
山梨縣知事長崎幸太郎就表示，縣內的限制措施，包括限制每日登山人數、設置2,000日圓的登山費用等是取得成果，而他們亦會考慮繼續收緊有關措施。然而由於富士山登山路線橫跨山梨及靜岡縣，要統一兩縣的措施成為問題。在周二（10日）的靜岡縣記者會，縣知事鈴木康友就表示靜岡也計劃在明年的登山季收取登山的費用。而目前的登山路線中，山梨有1條，而靜岡有3條路線，加上多數處於國有土地，故詳細需要與國家進行討論，而且各地地形不同，在設置閘口方面會有困難，而人力及財力的負擔亦不輕。