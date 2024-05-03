日本山梨縣用黑布遮富士山　遊客隨即轉移另一間便利店

日本山梨縣的河口湖前便利店，因為可拍攝便利店與富士山而聞名。不過市政府早前就進行緊急工程，在便利店對面的馬路加裝黑幕，令遊客無法在對面馬路「打卡位」拍到美景。事後雖然對面的牙醫診所在網上發千字文解釋，並抱怨遊客的不守禮。可是仍無阻一眾旅客在附近尋找新的「打卡位」繼續拍。

山梨縣內的河口湖前Lawson便利店，早因為富士山美景而成為旅遊熱點。可是在店對面的牙醫診所卻是不勝其煩，原因是不守規矩的遊客，走到診所門外亂拍，也阻礙了馬路上的交通。雖然牙醫診所指，有關的工程是無可奈何，然而很快被證明這不過是「治標不治本」的方案。