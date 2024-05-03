日本山梨縣用黑布遮富士山　遊客隨即轉移另一間便利店

日本山梨縣的河口湖前便利店，因為可拍攝便利店與富士山而聞名。不過市政府早前就進行緊急工程，在便利店對面的馬路加裝黑幕，令遊客無法在對面馬路「打卡位」拍到美景。事後雖然對面的牙醫診所在網上發千字文解釋，並抱怨遊客的不守禮。可是仍無阻一眾旅客在附近尋找新的「打卡位」繼續拍。
山梨縣內的河口湖前Lawson便利店，早因為富士山美景而成為旅遊熱點。可是在店對面的牙醫診所卻是不勝其煩，原因是不守規矩的遊客，走到診所門外亂拍，也阻礙了馬路上的交通。雖然牙醫診所指，有關的工程是無可奈何，然而很快被證明這不過是「治標不治本」的方案。
遊客開始轉移另一便利店
工程雖然仍在進行中，仍有大量遊客趕到便利店前拍攝。有澳洲遊客指，理解當局的安全理由，不過可惜失去了一個景點。然而一個中國遊客指：「還有很多地方見到富士山，不只有這裡吧，所以不緊要。」在記者採訪時，發現就有不少的旅客為拍照而忽視周圍的狀況，包括有阻礙停車場的車輛出入，也有人爬過欄桿等。然而在河口湖附近豈止一間便利，記者指就在那間Lawson的5分鐘路程外，另一間便利店又準備成為「新景點」。
對於有關「過度觀光」的問題，山梨縣政府的旅遊部門回應：「除了富士山北麓之外，還有很多富有魅力的觀光資源。我們會盡力吸引來到富士山北麓的外國遊客，到山梨縣的其他地方觀光。」