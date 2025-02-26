日本岩手縣山火焚燒10幢民宅 逾2000人緊急疏散(有片)

日本岩手縣大船渡市不同地點近日先後發生山火，周三(26日)下午又發生新一宗，大火更燒至民居，至少10幢住宅燒毀，幸未有傷亡報告，市政府已指示火場周邊地區共2,114人疏散。

日本放送協會(NHK)、岩手放送(IBC)報道，消防表示，大船渡市赤崎町合足地區周三下午1時左右發生山火。NHK設置在當地的攝影機拍攝到，現場冒出大量白煙，NHK直升機下午3時亦拍到山區有建築物起火。

警方接獲居民報案指火勢延燒到住宅，初步調查發現，火舌可能從某間工作小屋竄出，引發大火。直至下午，市府指示合足及綾里兩地共873戶、合共2,114人撤離，居民被安排入住避難所。