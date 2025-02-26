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國際
2025-02-26 20:02:22

日本岩手縣山火焚燒10幢民宅 逾2000人緊急疏散(有片)

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岩手縣大船渡市赤崎町合足地區周三發生山火，入夜後火勢猛烈。(互聯網)

岩手縣大船渡市赤崎町合足地區周三發生山火，入夜後火勢猛烈。(互聯網)

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日本岩手縣大船渡市不同地點近日先後發生山火，周三(26日)下午又發生新一宗，大火更燒至民居，至少10幢住宅燒毀，幸未有傷亡報告，市政府已指示火場周邊地區共2,114人疏散。

日本放送協會(NHK)、岩手放送(IBC)報道，消防表示，大船渡市赤崎町合足地區周三下午1時左右發生山火。NHK設置在當地的攝影機拍攝到，現場冒出大量白煙，NHK直升機下午3時亦拍到山區有建築物起火。

警方接獲居民報案指火勢延燒到住宅，初步調查發現，火舌可能從某間工作小屋竄出，引發大火。直至下午，市府指示合足及綾里兩地共873戶、合共2,114人撤離，居民被安排入住避難所。

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岩手縣政府已成立災害特別警戒本部，應對這場山火。縣政府正午才剛宣布，已撲滅周二發生、範圍橫跨大船渡市末崎町及陸前高田市小友町的山火。

氣象廳從本月18日起，針對包括大船渡市的岩手縣南部沿岸地區發出「乾燥注意警報」。大船渡市及陸前高田市從本月19日起，先後發生其他兩宗山火。

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