日本岩手縣花卷機場小熊「亂入」 跑道一度關閉航班延誤

日本今年熊出沒頻繁，連市區也有蹤跡。岩手縣花卷機場停機坪附近今日（12日）下午1時左右有一隻熊出沒闖入機場停車場附近區域，機場隨即關閉跑道，導致2架飛機起飛延誤，並影響了降落航班。其後被獵人捕獲。機場在確認安全後，跑道於下午2時30分重開，飛機恢復起降。而因應熊出沒的問題，多個旅遊勝地包括富山縣的合掌村以及黑部峽谷鐵路，都在研究對策。至於早前北海道札幌市的熊已被獵殺。 日本傳媒報道一隻幼熊今日下午1時半出現在機場的跑道，地點位於機場東側的調整池附近。它由西向東穿越跑道後消失，沒有造成人員受傷或設施受損。其後2架車駛過搜索時，小熊走回樹林。至下午3時半左右，獵人在附近的排水溝發現小熊，並將牠放入獸籠帶走。花卷機場以北、車程約50分鐘的八幡平市今日清晨6時左右，一名男子在稻田區域遇到兩頭野熊，其中一熊攻擊男子，男子遇襲後自行步行返家，送醫治療後意識清楚。

札幌圓山動物園一帶棕熊被獵殺 在宮城縣的宮城大學校園，閉路電視片段發現有一頭熊出沒，大學今日上課2節後就停課，並在明天起改以視訊形式授課。在秋田的潟上市，今早11時許亦有一頭熊在一棵柿樹上，報道稱該頭熊已連續3日在柿樹附近出沒，警察多次驅趕仍然回來。另外，近日頻繁發現熊蹤的札幌市圓山動物園，獵人在今日下午11時半左右，成功獵殺一頭身長113厘米的棕熊，當局從熊的毛色以及身體特徵，相信就是近日被發現在當地出沒的熊。不過動物園仍然繼續關閉，並在之後再作重開的決定。 由於今年紅季季節來臨，富山縣的觀光地點開始檢討有關應付熊出沒的措施。在世界文化遺產的合掌村，當地在前往觀景台的山路上設置熊鈴，用以警告熊隻不要進入人類的聚居地。當地的負責人表示，有關設備肯定是有效，並稱在他們工作時間未有發現熊的報告。至於另一觀光熱點的黑部峽谷鐵路，當局在去年已在車站附近設置電欄桿，同時將車站附近的垃圾桶拆走。鐵路的職員表示，因為深山的車站上，除了自動販賣機之外就不設有食物及飲品的銷售，以及將垃圾桶拆走，以防動物靠近。

將召開內閣會議應對「熊出沒」 日本各地今年4月以來，累計有逾2萬宗熊出沒事件，是近5年最多，10多人被熊襲擊死亡，逾百人受傷。日本放送協會（NHK）報道，政府已制定措施，應對熊隻頻繁出沒在人口密集地區，預計未來數日召開相關內閣會議，正式通過措施並迅速實施。緊急措施包括鼓勵受過訓練而且經驗豐富的槍械使用者，申請狩獵許可證，預計這些人包括前警員和自衛隊成員。專家將被派往各地，指導警員如何用槍獵殺熊隻，並讓熊隻遠離人口稠密地區。當局亦會提供財政援助用於買槍、防護裝備和陷阱，以及安裝電網圍欄。長遠目標是加強對熊類族群的監察，並建立熊類保護區令牠們遠離人類。 首相高市早曲在今日參議院的預算委員會上表示，會在今年度的追加預算中加入防熊對策。環境省公布，本年度全日本因為熊襲擊死亡案件有13宗，當中第1宗在6月22日在長野縣大町市發生，最新2宗都同樣來自秋田縣，最近的1宗是本月3日發生。而按地方劃分岩手縣有5宗，其次秋田縣4宗、北海道2宗，餘下長野及宮城縣各1。至於需要採取緊急獵槍措施共有21宗，當中10月有11次，而本月至今更已經有2次，當中自上星期五（7日）起，連續5日合共有7次緊急獵槍狩獵的報告。