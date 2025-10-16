日本岩手野熊闖托兒所幸無人傷　溫泉旅館職員疑遇襲失蹤（更新）

日本熊出沒事件頻傳，昨日（14日）岩手縣花卷市有一隻熊闖入當地一間托兒所的院子，根據監視器畫面顯示，牠在玻璃門門外探看托兒所內部，據悉，當時有約40位兒童在所內，慶幸他們都沒有受傷。而在今日（16日），同接鄰的北上市的一間溫泉旅館一名清潔員工失蹤，疑被熊襲擊遇害。

綜合報道，事發於14日下午約2時，一隻疑似成年的野熊闖入當地托兒所「笹間保育園」後門走去，闖入後院範圍，熊在側門玻璃外探看室內，更抬起前爪敲了敲玻璃，又不住嗅聞氣味，然後慢慢退去，野熊最終在托兒所的停車場與院子間徘徊大約5分鐘後離開。