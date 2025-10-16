熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-10-16 15:20:00

日本岩手野熊闖托兒所幸無人傷　溫泉旅館職員疑遇襲失蹤（更新）

分享：
日本岩手野熊闖托兒所，幸40兒童正午睡無人受傷。(X)

日本岩手野熊闖托兒所，幸40兒童正午睡無人受傷。(X)

日本熊出沒事件頻傳，昨日（14岩手縣花卷市有一隻熊闖入當地一間托兒所的院子，根據監視器畫面顯示，牠在玻璃門門外探看托兒所內部，據悉，當時有約40位兒童在所內，慶幸他們都沒有受傷。而在今日（16日），同接鄰的北上市的一間溫泉旅館一名清潔員工失蹤，疑被熊襲擊遇害。

綜合報道，事發於14日下午約2時，一隻疑似成年的野熊闖入當地托兒所「笹間保育園」後門走去，闖入後院範圍，熊在側門玻璃外探看室內，更抬起前爪敲了敲玻璃，又不住嗅聞氣味，然後慢慢退去，野熊最終在托兒所的停車場與院子間徘徊大約5分鐘後離開。

adblk5
一隻疑似成年的野熊闖入當地托兒所「笹間保育園」後門。(X) 野熊最終在托兒所的停車場與院子間徘徊大約5分鐘後離開。(X) 野熊最終在托兒所的停車場與院子間徘徊大約5分鐘後離開。(X)

幸兒童午睡時間 不在後院玩耍

托兒所發言人事後表示，幸好當時是午睡時間，沒有孩子在後院玩耍，某種程度上來說是件好事。先前在托兒所附近有聽聞目擊熊的事件，但這是熊第一次闖入，日後會加強防護措施，比如確保大門有鎖好。

岩手縣警察今日表示，在今早11時15分接獲北上市和賀町的一間溫泉旅館報案，表示一名負責清潔的員工失蹤，並在旅館的露天浴場發現有血跡。警察到場時，確認在浴場的入口有血跡，並相信是被像熊之類的動物襲擊。警察已聯同北上市的職員、狩獵會的會員搜索失蹤者，並對溫泉旅館附近實施戒備。

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News