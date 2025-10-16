日本岩手野熊闖托兒所幸無人傷　溫泉旅館職員疑遇襲失蹤（更新）

日本熊出沒事件頻傳，昨日（14日）岩手縣花卷市有一隻熊闖入當地一間托兒所的院子，根據監視器畫面顯示，牠在玻璃門門外探看托兒所內部，據悉，當時有約40位兒童在所內，慶幸他們都沒有受傷。而在今日（16日），同接鄰的北上市的一間溫泉旅館一名清潔員工失蹤，疑被熊襲擊遇害。
綜合報道，事發於14日下午約2時，一隻疑似成年的野熊闖入當地托兒所「笹間保育園」後門走去，闖入後院範圍，熊在側門玻璃外探看室內，更抬起前爪敲了敲玻璃，又不住嗅聞氣味，然後慢慢退去，野熊最終在托兒所的停車場與院子間徘徊大約5分鐘後離開。
幸兒童午睡時間 不在後院玩耍
托兒所發言人事後表示，幸好當時是午睡時間，沒有孩子在後院玩耍，某種程度上來說是件好事。先前在托兒所附近有聽聞目擊熊的事件，但這是熊第一次闖入，日後會加強防護措施，比如確保大門有鎖好。
岩手縣警察今日表示，在今早11時15分接獲北上市和賀町的一間溫泉旅館報案，表示一名負責清潔的員工失蹤，並在旅館的露天浴場發現有血跡。警察到場時，確認在浴場的入口有血跡，並相信是被像熊之類的動物襲擊。警察已聯同北上市的職員、狩獵會的會員搜索失蹤者，並對溫泉旅館附近實施戒備。
保育園の庭にクマ1頭侵入 岩手 花巻— NHKニュース (@nhk_news) October 15, 2025
その一部始終を保育士が撮影していました
動画はこちらの記事で↓https://t.co/ZMBVQOoxfK#nhk_video pic.twitter.com/ciLXcJHqDd