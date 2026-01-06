日本島根縣6.2級地震　隨後1小時錄10次餘震（更新）

日本本州西部島根縣及鳥取縣今日（6日）上午10時17分發生黎克特制6.2級地震，日本氣象廳指，震央位於山陰地區島根縣東部，震源深度10公里，鳥取縣西部和島根縣東部觀測到最大震度5強，無海嘯風險。隨後的1個小時，同地區發生10次的地震，震度最高達黎克特制5.4級，當地呼籲指預料未來1星期仍有相同程度的餘震。而氣象廳指有關地震屬「長周期震動」，震動時間長而且有機會令人無法站立。

當地報道指，地震關西地區也感受到劇烈搖晃，周邊岡山、廣島、愛媛等縣市震度亦達4級；京都府北部、京都府南部、大阪府北部、兵庫縣、山口縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣部分地區觀測到最大震度3。不過氣象廳指出，此次地震沒有引發海嘯風險。截至當地上午11時半為止，發生了11次震度由3.2至5.4級的餘震，當中有2次超過5級。氣象廳官員表示，在未來的一個星期，特別是今後的2至3日間，會發生與今次規模相似的地震。另外氣象廳表示，今次的地震與附近的火山活動無關，亦未見到地震會對火山活動造成影響。