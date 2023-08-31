日本崇光西武賣盤｜900員工破天荒罷工抗議 「柒和伊」董事會議今日通過出售予美資基金

日本崇光西武(Sogo & Seibu)百貨公司賣盤，罕有地觸發900名員工罷工，導致東京的西武池袋總店周四暫停營業一天，員工並在附近街道遊行表達不滿。不過，持有崇光西武的日本「柒和伊」(Seven & i)同日召開臨時董事會議後，無視員工反對聲音，宣布9月1日完成崇光西武百貨公司的出售，賣給美國投資基金公司Fortress Investment Group，建議售價約2,200億日圓(約118億港元)，金額仍有待交易完成才確定。另外，柒和伊將撇除崇光西武百貨公司的近920億日圓(約4.9億港元)債務。

日本崇光西武賣盤｜員工為何反對收購？

今次是61年來再有日本大型百貨公司罷工。崇光西武百貨公司員工大力反對是次收購，是因為擔心大型家電連鎖大賣場「友都八喜」(Yodobashi Camera)進駐西武池袋總店，破壞崇光西武高檔形象。日本傳媒稱，友都八喜與收購者Fortress Investment Group是合作夥伴，有意在崇光西武百貨設店。柒和伊去年11月已宣布有關賣盤，但因員工反對，推遲了今年2月完成交易。員工也擔心收購後飯碗不保。有輿論認為，外國公司不應「粗暴」地收購一間日本公司，如果負責管理的人和替其工作的人不滿有關賣盤，對收購者沒有好處。

有指為了換取Fortress盡最大努力保留崇光西武的商業模式和繼續聘用員工，柒和伊將售價由原本的2,500億日圓(約134億港元)減少300億日圓(約16億港元)。柒和伊出售百貨公司後，將會集中拓展旗下便利店7-11和超市業務。