日本川崎失蹤女子男友回國被捕　家屬曾集結近百日警署抗議

日本一名20歲的少女岡崎彩咲陽的失蹤案件，其前男友白井秀征在日前返回日本，在抵達羽田機場時被拘捕，並已被當局展開檢控程序。日本媒體報道，岡崎的親屬在上周末（3日）夥同近百人在有關的警署外聚集抗議。 20歲的岡崎彩咲陽在去年12月生日後就失蹤，直至上星期，警察到其前男友白井秀征的居所進行搜查時，在內發現一個裝有一具遺體的袋，懷疑遺體就是岡崎。由於屍體部份已化成白骨，估計死去超過一個月，故警方當時未能即時確定死者身分。不過後來證實屍體屬岡崎，但其男友在4月時離開日本前往美國，至周末白井返回日本時，在羽田機場被拘捕。

疑兇家屬曾指或涉及事件 由於死者的岡崎在失蹤前已曾多次向警方求助，甚至在失蹤當日也曾致電報警，但一直未得到警察認真的對待，令家屬甚為不滿。在白井被捕的當晚，岡崎的家屬及朋友，超過90人在調查事件的警署外聚集及抗議。為平息事件，神奈川縣警方曾舉行記者會，表示在少女失蹤後，自去年12月22日至3月底為止，共7次召喚白井進行問話，在3月27日的第7次問話中，白井的確承認在少女失蹤當日去過岡崎工作的地點，但聲稱未有遇到少女。 但根據日本媒體的報道，警察在去年12月起已對白井及其家屬進行問話，當中早在1月的時候，其中一名白井的家屬曾透露：「秀征可能涉嫌及事件」、以及「可能他已殺了岡崎」等，然而警察還是未有進行搜查或對白井作出更深入的調查。

警察否認未盡力調查 警方聲稱已做足了應有措施並表示，雖然少女自去年6月至11月期間，8次因為糾紛而向警署求助，但指二人在11月時已經復合。有份調查事件的警員又向媒體透露，雖然岡崎曾舉報遭白井暴力對待，但因為岡崎之後銷案，又指因為岡崎與白井之間的情侶關係在之後復合，故此他們很難以跟蹤事件進行調查。另外在女死者的遺體上，發現有被燒過的痕跡，不過警察在白井的家中未有發現曾火燒過的地方，懷疑是從另一個地方嘗試燒屍。 岡崎家屬在周一（5日）從警署方面領取少女的遺體，其父親接受媒體的訪問就表示：「我自己的女兒，變成這樣回來，除了憎恨就沒有其他。」而少女曾一度躲藏在祖母家，祖母批評：「警察知道了事件卻不處理」。據報少女失蹤當日，因為逃避白井而暫住祖母家中。祖母曾表示白井曾出現在家附近的位置，並在少女失蹤後，在家的其中一個窗戶發現被打爛，同時家中有一個掌印，不過警察當時未有進行調查及搜證。