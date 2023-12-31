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國際
2023-12-31 17:13:08

日本川崎河中行李箱發現男屍　網民疑為惡貫滿盈YouTuber

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日本多摩川發現一名男子被藏在行李箱內死亡。(網上圖片)

日本多摩川發現一名男子被藏在行李箱內死亡。(網上圖片)

日本神奈川縣警方表示，在當地上周五（29日）晚上，於與東京都分界的多摩川河岸，發現一個行李箱，箱內藏有一名男性的屍體，經驗屍後證實死於窒息，而死者證實是46歲男子原唯之。而網民就發現，死者身份與一名YouTuber相符，並被爆料男子曾多次被捕及曾涉及強姦未成年少女。

日本媒體報道，在周五晚10時10分左右，在人在川崎市的多摩川釣魚時，發現了一個大型行李箱，報警後，警方在箱內發現一名男性的屍體，並循非常遺棄屍體方向調查。而到昨日（30日）法醫的解剖證實男子是窒息致死，屍體當時手腳被屈曲，相信已經死去數日。

懷疑被殺害的YouTuber「唯我」。(X) 網民懷疑死者被人從上游拋棄落河。(X)

警方又指，由於行李箱裝有車輪，故懷疑是順着河流從上游流落到被發現位置。而被發現的位置是一個當地釣魚熱點，在發現屍體當中約有20多人在釣魚。

網民就發現，死者的姓名與一名叫「唯我」的YouTuber在名字及年齡吻合，而原對上一次在社交媒體發帖，已是上周一（26日）。有網民又爆料，指「唯我」過去曾13次被定罪及22次被捕，更曾涉及多次強姦一名12歲少女。

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