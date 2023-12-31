日本川崎河中行李箱發現男屍　網民疑為惡貫滿盈YouTuber

日本神奈川縣警方表示，在當地上周五（29日）晚上，於與東京都分界的多摩川河岸，發現一個行李箱，箱內藏有一名男性的屍體，經驗屍後證實死於窒息，而死者證實是46歲男子原唯之。而網民就發現，死者身份與一名YouTuber相符，並被爆料男子曾多次被捕及曾涉及強姦未成年少女。

日本媒體報道，在周五晚10時10分左右，在人在川崎市的多摩川釣魚時，發現了一個大型行李箱，報警後，警方在箱內發現一名男性的屍體，並循非常遺棄屍體方向調查。而到昨日（30日）法醫的解剖證實男子是窒息致死，屍體當時手腳被屈曲，相信已經死去數日。