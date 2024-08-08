日本巨大地震警報｜南海海槽八成機會發生8至9級地震

日本宮崎縣對開海域周四發生黎克特制7.1級地震，引發50厘米海浪的小型海嘯，宮崎縣和九州其他縣傳出數人受傷，並未造成嚴重破壞。不過，經專家分析後，氣象廳首次發出「南海海槽特大地震」警報，顯示發生大地震的風險較往常高，民眾未來一周須注意。政府地震研究委員會今年1月初指，南海海槽未來30年內，有70%至80%機會觸發8級或9級大地震，而周四的7.1級地震提高了有關風險。在2012年，政府估計若該處發生大地震，將導致32.3萬人死亡。
南海海槽(Nankai Trough)由日本西部伸延至中部，若發生特大地震，關東至九州的廣大地區會發生強烈震動，從關東到沖繩的太平洋沿岸會有大型海嘯。日本當局於2017年建立「南海海槽地震額外資訊」預警，觀測到南海海槽出現異常，或地震機會增加時便向民眾發出警告。有關預警設有兩級，分別是「注意」和「警戒」。今次是該機制建立以來首度發出預警，屬較低級的注意，促請民眾做好撤離準備，毋須即時疏散。警戒級別則須撤離行動不便人士。當局強調，有關地震預警沒有確切時限，並不表示有即時地震威脅，只是希望民眾加以警惕；預警將維持一周左右，但這不表示之後南海海槽不會發生大地震。
台灣遊客：這個地震也太大了吧
宮崎縣海域地震發生在下午4時43分(香港時間下午3時43分)，震央位於宮崎縣東側海域的日向灘，震源深度約30公里。氣象廳隨即發布海嘯警報，從初時的宮崎縣和高知縣，擴大到大分縣、鹿兒島縣和愛知縣，並預測海嘯高度約1米。於地震發生半小時後，在宮崎縣和高知縣分別觀測到約50厘米和約20厘米的海嘯。當局稱，未來一周或發生6級或以下地震。網上片段可見，宮崎機場水管爆裂，餐廳展示品散落地下，候機室玻璃現裂痕。另有影片可見商場顧客奔走逃往安全地方，室內的吊燈搖晃。有民眾稱，地震的搖動約維持了30秒，也有人說感到恐懼。有地區的道路現裂痕，以及建築物外牆倒下和房屋傾側。鹿兒島則發生山崩，並無傳出傷亡。
台灣傳媒報道，有台灣遊客一家當時正從九州搭渡輪到熊本，才剛開車上路就碰上地震，孩子還說要趕快繫好安全帶遠離海邊，希望不要有海嘯，丈夫也提醒保持冷靜。她說：「大概開車10多分鐘，就遇到了(地震)，手機就開始接收到地震的警報，所以地震警報(開始後)，我們開始看到旁邊的電線桿都在搖。」一家人當時確實驚慌。
宮崎空港、水道管がやられましたかね。3階から1階まで、一部が水浸しになってます pic.twitter.com/oBrYK5xH8d— 庄司昌彦 / Masahiko SHOJI (@mshouji) August 8, 2024
えっっっっっっぐい地震！！無事です！！— しょー (@sho_desuyotabun) August 8, 2024
映画見たいんですけども！！！ pic.twitter.com/OnWkdLC6qT