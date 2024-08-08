日本巨大地震警報｜南海海槽八成機會發生8至9級地震

日本宮崎縣對開海域周四發生黎克特制7.1級地震，引發50厘米海浪的小型海嘯，宮崎縣和九州其他縣傳出數人受傷，並未造成嚴重破壞。不過，經專家分析後，氣象廳首次發出「南海海槽特大地震」警報，顯示發生大地震的風險較往常高，民眾未來一周須注意。政府地震研究委員會今年1月初指，南海海槽未來30年內，有70%至80%機會觸發8級或9級大地震，而周四的7.1級地震提高了有關風險。在2012年，政府估計若該處發生大地震，將導致32.3萬人死亡。

南海海槽(Nankai Trough)由日本西部伸延至中部，若發生特大地震，關東至九州的廣大地區會發生強烈震動，從關東到沖繩的太平洋沿岸會有大型海嘯。日本當局於2017年建立「南海海槽地震額外資訊」預警，觀測到南海海槽出現異常，或地震機會增加時便向民眾發出警告。有關預警設有兩級，分別是「注意」和「警戒」。今次是該機制建立以來首度發出預警，屬較低級的注意，促請民眾做好撤離準備，毋須即時疏散。警戒級別則須撤離行動不便人士。當局強調，有關地震預警沒有確切時限，並不表示有即時地震威脅，只是希望民眾加以警惕；預警將維持一周左右，但這不表示之後南海海槽不會發生大地震。