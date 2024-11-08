日本師生分批回國航班上腹痛嘔吐發燒　共30人食物中毒

7日晚間，兩架從關島飛往日本成田機場的班機內，傳出有30名乘客集體食物中毒，他們都是前往關島畢業旅行的學生和老師。但航空公司喊冤，表示有多人在登機前就身體不適，應該不是飛機餐的問題。

據《NNN》和《NHK》等日媒綜合報道，日本國土交通省成田事務所稱，當地時間7日晚間6點半左右，收到日本航空JL942班機機長通報「機上有多名身體不適的乘客」，而當時班機已從關島起飛準備飛往成田機場途中。

只能癱軟坐在輪椅上

隨後沒多久，又收到同樣由關島正飛往成田機場的聯合航空UA873班機通報，表示機上也有多名身體不適的乘客。隨後大批救護人員在成田機場待命，等待兩架班機落地，依序將多名乘客送往醫院救治，當中有部分乘客極度不適到無法行走，只能癱軟坐在輪椅上。

據悉，兩架班機共30人出現不適，他們都是千葉一所高中二年級學生前往關島畢業旅行，29名學生及1名帶隊老師分乘兩架班機回國。