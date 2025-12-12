代表日本時局的「年度漢字」，今天在京都清水寺公佈，2025年由「熊」字當選，顯示日本社會因頻頻傳出「熊出沒」，對生活及經濟造成明顯影響。

綜合日本傳媒報導，根據日本漢字能力檢定協會表示，市民透過明信片與網路等方式投票，總投票18萬9122票，最終「熊」字以23346票，奪得第一名。年度漢字公布後，隨即由京都清水寺住持森清範揮毫，將「熊」寫在巨大和紙上，象徵今年的時局。

日本近期米價上漲

至於第二名的漢字是「米」，奪得2萬3166票，僅以微幅差距輸給「熊」字。報道指出，顯示日本近期米價高漲、備蓄米釋出，以及美國總統特朗普（Donald Trump）政府上任及關稅問題，使「米」成為國內外焦點。