熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-12 15:35:00

日本年度漢字2025︱「熊」險勝「米」奪冠 第3名與高市早苗有關？

分享：
日本2025年度漢字「熊」。（NNN）

日本2025年度漢字「熊」。（NNN）

代表日本時局的「年度漢字」，今天在京都清水寺公佈，2025年由「熊」字當選，顯示日本社會因頻頻傳出「熊出沒」，對生活及經濟造成明顯影響。

綜合日本傳媒報導，根據日本漢字能力檢定協會表示，市民透過明信片與網路等方式投票，總投票18萬9122票，最終「熊」字以23346票，奪得第一名。年度漢字公布後，隨即由京都清水寺住持森清範揮毫，將「熊」寫在巨大和紙上，象徵今年的時局。

日本近期米價上漲

至於第二名的漢字是「米」，奪得2萬3166票，僅以微幅差距輸給「熊」字。報道指出，顯示日本近期米價高漲、備蓄米釋出，以及美國總統特朗普（Donald Trump）政府上任及關稅問題，使「米」成為國內外焦點。

adblk5
日本旅遊禁忌｜公共交通/用餐/參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖）

至於第三名漢字是「高」，奪得18300票，報道表示，日本首相高市早苗上台，以及物價及米價上漲、金價和日經指數走高、氣溫屢創新高等，都與「高」字相關，議題熱度居高不下。

「年度漢字」由日本漢字能力檢定協會自1995年起舉辦，今年已邁入第30屆，這項選拔每年從全日本募集一個漢字，以表達一年時局，並於每年12月12日「漢字日」公布。至於去年的漢字為「金」，顯示日本在巴黎奧運奪金與政治獻金等問題。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

日本年度漢字2025得票

  1. 「熊」 23346票
  2. 「米」 23166票
  3. 「高」 18300票
  4. 「脈」 6418票
  5. 「萬」 5656票
  6. 「變」 5296票
  7. 「博」 5114票
  8. 「女」 3682票
  9. 「新」 3658票
  10. 「初」 3067票

ADVERTISEMENT

👇登記送Uniqlo聖誕暖「粒粒」保溫杯👇

ad

 
 