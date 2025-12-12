代表日本時局的「年度漢字」，今天在京都清水寺公佈，2025年由「熊」字當選，顯示日本社會因頻頻傳出「熊出沒」，對生活及經濟造成明顯影響。
綜合日本傳媒報導，根據日本漢字能力檢定協會表示，市民透過明信片與網路等方式投票，總投票18萬9122票，最終「熊」字以23346票，奪得第一名。年度漢字公布後，隨即由京都清水寺住持森清範揮毫，將「熊」寫在巨大和紙上，象徵今年的時局。
日本近期米價上漲
至於第二名的漢字是「米」，奪得2萬3166票，僅以微幅差距輸給「熊」字。報道指出，顯示日本近期米價高漲、備蓄米釋出，以及美國總統特朗普（Donald Trump）政府上任及關稅問題，使「米」成為國內外焦點。
至於第三名漢字是「高」，奪得18300票，報道表示，日本首相高市早苗上台，以及物價及米價上漲、金價和日經指數走高、氣溫屢創新高等，都與「高」字相關，議題熱度居高不下。
「年度漢字」由日本漢字能力檢定協會自1995年起舉辦，今年已邁入第30屆，這項選拔每年從全日本募集一個漢字，以表達一年時局，並於每年12月12日「漢字日」公布。至於去年的漢字為「金」，顯示日本在巴黎奧運奪金與政治獻金等問題。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
日本年度漢字2025得票
- 「熊」 23346票
- 「米」 23166票
- 「高」 18300票
- 「脈」 6418票
- 「萬」 5656票
- 「變」 5296票
- 「博」 5114票
- 「女」 3682票
- 「新」 3658票
- 「初」 3067票