日本從青森出發渡輪抵北海道撞岸觸礁 乘客憶事發一刻如「大地震」

日本一艘渡輪周二(2日)凌晨在北海道苫小牧港出入口附近撞上岸邊觸礁，所幸船上140人並沒受傷，船身也沒入水或漏油。有乘客憶述事發一刻，稱「以為發生地震」。
日本放送協會(NHK)和札幌電視台(STV)等媒體報道，海上保安廳凌晨約1時20分接獲渡輪「銀風號」(Silver Breeze)通報，稱「駛入苫小牧港時船隻駛上港口出入口附近」。海上保安廳派出巡邏艇確認狀況後發現銀風號駛上了岸邊消波塊因而觸礁。
乘客：聽到如地震的「轟隆」巨響
一名乘客對STV表示，「(當時)我還以為發生了大地震，看見船隻撞到海岸，但船內狀況穩定，並沒東西散亂」。另一名男乘客接受NHK訪問稱，事發時他在船艙裡突然聽到一聲似地震的「轟隆」巨響，也感到強烈震動。他其後得知撞船情況如此嚴重，也大吃一驚，所幸沒人受傷，也舒一口氣，可是很多人的行程也被打亂，只見他們忙著打電話。
事發後，乘務員數次廣播，告訴乘客因船隻觸礁須延遲泊岸，也呼籲乘客若受傷，應告知乘務員。
待下午潮漲才能拖船
渡輪上乘客連同乘務員共140人，海上保安廳指，無人受傷或身體不適，船身也沒有入水或漏油情狀。惟整隻船卡在消波塊上，乘客一時間無法下船。當局計劃等到下午潮漲時才展開拖船作業。
銀風號為川崎近海汽船公司擁有，總噸數約8,900噸，從青森縣的八戶港出發，原定凌晨1時30分抵達北海道苫小牧港。