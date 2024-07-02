日本從青森出發渡輪抵北海道撞岸觸礁 乘客憶事發一刻如「大地震」

日本一艘渡輪周二(2日)凌晨在北海道苫小牧港出入口附近撞上岸邊觸礁，所幸船上140人並沒受傷，船身也沒入水或漏油。有乘客憶述事發一刻，稱「以為發生地震」。

日本放送協會(NHK)和札幌電視台(STV)等媒體報道，海上保安廳凌晨約1時20分接獲渡輪「銀風號」(Silver Breeze)通報，稱「駛入苫小牧港時船隻駛上港口出入口附近」。海上保安廳派出巡邏艇確認狀況後發現銀風號駛上了岸邊消波塊因而觸礁。

乘客：聽到如地震的「轟隆」巨響

一名乘客對STV表示，「(當時)我還以為發生了大地震，看見船隻撞到海岸，但船內狀況穩定，並沒東西散亂」。另一名男乘客接受NHK訪問稱，事發時他在船艙裡突然聽到一聲似地震的「轟隆」巨響，也感到強烈震動。他其後得知撞船情況如此嚴重，也大吃一驚，所幸沒人受傷，也舒一口氣，可是很多人的行程也被打亂，只見他們忙著打電話。