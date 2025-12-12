日本德島縣補貼香港航線　未諮詢及拒絕公開金額惹議會不滿

日本德島縣來往香港的唯一國際航班在去年啟航，然而因為航線的需求持續不足，該縣之後多次向航空公司提供補貼，事件在德島縣議會引發爭議。

來往香港國際機場及德島阿波機場的航線在去年11月啟航，每星期有3對航班往返，在去年12月的載客率雖然達到最高的約64%，不過其後一直下跌，由今年1月起降至50%左右的水平，航空公司在今年4月向縣政府提出在票價無法彌補營運成本時提供補貼，因此縣政府同意並在今年4月開始補貼航空公司。然而在之後因為日本地震的傳聞，令香港的旅遊需求再下跳，至5月時減至每星期2對航班，而載客率亦僅得20%至30%的水平，至今年8月停航。由啟航至停航的整體載客率僅49%。除了香港航線之外，德島在去年12月也有易斯達航空開辦來往南韓的航班，至今年10月底的載客率達到75%。