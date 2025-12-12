日本德島縣補貼香港航線　未諮詢及拒絕公開金額惹議會不滿

日本德島縣來往香港的唯一國際航班在去年啟航，然而因為航線的需求持續不足，該縣之後多次向航空公司提供補貼，事件在德島縣議會引發爭議。
來往香港國際機場及德島阿波機場的航線在去年11月啟航，每星期有3對航班往返，在去年12月的載客率雖然達到最高的約64%，不過其後一直下跌，由今年1月起降至50%左右的水平，航空公司在今年4月向縣政府提出在票價無法彌補營運成本時提供補貼，因此縣政府同意並在今年4月開始補貼航空公司。然而在之後因為日本地震的傳聞，令香港的旅遊需求再下跳，至5月時減至每星期2對航班，而載客率亦僅得20%至30%的水平，至今年8月停航。由啟航至停航的整體載客率僅49%。除了香港航線之外，德島在去年12月也有易斯達航空開辦來往南韓的航班，至今年10月底的載客率達到75%。
據縣政府今年度的預算案，當中超過5.8億日圓（約2,896萬港元）用於開通定期的國際航線。縣政府表示有關資金包括香港及南韓航線的升降費以及機場使用費用的補助。然而，在預算編制階段，縣政府並未預料需要彌補飛往香港航線的資金，即使之後決定補貼，也未向縣議會報告事件。而且縣政府還表示，「由於與航空公司簽訂了合同，因此無法透露補貼金額」。對於縣政府的回應，縣議會經濟委員會成員在周二（9日）批評了這項決定，並稱「濫用預算」及「不尊重議會」。