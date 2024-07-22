日本德島與高知美術館誤藏偽冒畫作 德國畫家為「引發混亂」致歉

《讀賣新聞》去信貝特萊奇的官網查詢贗品問題，收到他親自署名的回信。信中表示，他過去35年共模仿約120名畫家的畫風並製作約300件作品，再透過拍賣市場等管道出售。其中，《騎單車》約在1986年至87年間繪成後，賣給法國巴黎畫廊的持有人，《少女與天鵝》則於1990年左右繪畫，95年由他的妻子在拍賣市場出售。

德島縣立近代美術館房藏的法國名畫家油畫《騎單車》，以及高知縣立美術館所藏的德國名畫家油畫《少女與天鵝》，懷疑是德國畫家貝特萊奇(Wolfgang Beltracchi)繪製的贗品。

日本德島縣立近代美術館以及高知縣立美術館，本月接連發現館藏畫作疑為偽冒後，涉及的德國畫家回應日媒查詢時坦承，「這些都是我畫的」，並為「引發混亂」致歉。

美術館高價購入偽冒畫作

對於作品在日本引起議論，貝特萊奇表示，「很抱歉造成混亂」。德島縣立近代美術館本月12日宣布，1999年以6,720萬日圓(約334.8萬港元)從大阪府一間畫廊購買的畫作《騎單車》疑為贗品，已為此取消原訂本月27日開始的展覽，並展開調查。高知縣立美術館則在1996年以1,800萬日圓(約89.6萬港元)，從名古屋市的畫廊購入《少女與天鵝》。

德島縣立近代美術館在調查館藏畫作是否為贗品時，發現2020年出借給高知縣立美術館的《少女與天鵝》，同樣列入貝特萊奇的作品清單，因此在今年6月中通知高知縣立美術館此事。