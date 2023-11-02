日本忠犬八公百歲冥壽 各地紛辦紀念活動 一文重溫催淚事蹟(多圖)

今年11月10日是國際知名的日本「忠犬八公」百歲冥壽，這隻原名「小八」的秋田犬在主人死後仍舊每天到東京澀谷車站外等候，至死不渝，其忠誠暖心感動了日本民眾，在牠生前已建立銅像頌揚，人氣歷久不衰。

日媒報道，11月是忠犬八公百歲冥壽，日本不同地方陸續舉行紀念活動。牠不僅在國內受歡迎，其感人故事亦傳到海外，美國荷李活將其事蹟拍成電影，所以不少外國人對八公並不陌生。

「忠犬」由來

八公是秋田犬，1923年11月10日在現今秋田縣大館市出生，不久之後從秋田來到住在東京澀谷的東京大學教授身邊。教授是愛狗之人，將小狗取名為「小八」，對牠十分寵愛，會跟牠一起睡覺。八公也愛護主人，經常到澀谷站接送他。

但好景不常，教授某天在學校昏倒後去世。八公惦記主人，依舊風雨不改，每天到澀谷站等待教授回家，結果這一等就是將近10年。

生前已受民眾愛戴

這感人故事經報章報道後，當時還健在的八公被民眾冠以「忠犬」美譽，受人愛戴，民眾爭相到澀谷看看牠，甚至為牠建立銅像。

直至1935年3月8日，八公在澀谷站附近去世，民眾在澀谷站為牠舉行喪禮，許多人得知其死訊後難過落淚，紛紛從各地前往澀谷悼念。