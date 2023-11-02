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國際
2023-11-02 21:54:56

日本忠犬八公百歲冥壽 各地紛辦紀念活動 一文重溫催淚事蹟(多圖)

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東京澀谷的忠犬八公像是地標之一。(互聯網)

東京澀谷的忠犬八公像是地標之一。(互聯網)

今年1110日是國際知名的日本「忠犬八公」百歲冥壽，這隻原名「小八」的秋田犬在主人死後仍舊每天到東京澀谷車站外等候，至死不渝，其忠誠暖心感動了日本民眾，在牠生前已建立銅像頌揚，人氣歷久不衰。

日媒報道，11月是忠犬八公百歲冥壽，日本不同地方陸續舉行紀念活動。牠不僅在國內受歡迎，其感人故事亦傳到海外，美國荷李活將其事蹟拍成電影，所以不少外國人對八公並不陌生。

「忠犬」由來

八公是秋田犬，19231110日在現今秋田縣大館市出生，不久之後從秋田來到住在東京澀谷的東京大學教授身邊。教授是愛狗之人，將小狗取名為「小八」，對牠十分寵愛，會跟牠一起睡覺。八公也愛護主人，經常到澀谷站接送他。

但好景不常，教授某天在學校昏倒後去世。八公惦記主人，依舊風雨不改，每天到澀谷站等待教授回家，結果這一等就是將近10年。

生前已受民眾愛戴

這感人故事經報章報道後，當時還健在的八公被民眾冠以「忠犬」美譽，受人愛戴，民眾爭相到澀谷看看牠，甚至為牠建立銅像。

直至193538日，八公在澀谷站附近去世，民眾在澀谷站為牠舉行喪禮，許多人得知其死訊後難過落淚，紛紛從各地前往澀谷悼念。

忠犬八公生前照片。(互聯網) 八公與主人一家合照。(互聯網) 1933年的八公。(互聯網) 忠犬八公墓。(互聯網) 八公遺體被製成標本。(互聯網) 日本報章當年關於忠犬八公的報道。(互聯網) 首次公開的3小兄妹與八公合照。(互聯網) 當年八公的周邊商品。(互聯網) 當年八公的周邊商品。(互聯網) 忠犬八公展覽。(互聯網)

舊照反映忠犬人氣

最近一場展覽首度公開的一張八公照片，可見3小兄妹站在八公像前，前面是當時還健在的八公，反映八公當年人氣旺盛。當年的相機比現在的要大，準備工夫多，拍攝時間也較長，照片中3兄妹的母親為了讓八公入鏡，特地託照相館的人到附近肉店買肉餵八公，才引誘到八公留在銅像前與3兄妹合照，當時八公正在吃肉。

白根紀念澀谷區鄉土博物館及文學館研究員松井圭太表示，這張照片意義深遠，除了展現出當年八公的人氣，也可看到小朋友對能與八公合照感到自豪。當事人妥善保存這照片，經歷戰火，保留至今。

多年前的忠犬周邊商品

八公的高人氣，也可從當年就有商人為牠出周邊商品看出，產品包括朱古力和蠟筆等，還有小學生寫信給澀谷站長。經過數十年，八公至今仍為人認識，不少人赴東京觀光，會在澀谷八公像前留影。

報章當年關於八公喪禮的報道。(互聯網) 記載八公事蹟的畫冊。(互聯網) 記載八公事蹟的畫冊。(互聯網) 記載八公事蹟的畫冊。(互聯網) 記載八公事蹟的畫冊。(互聯網) 記載八公事蹟的畫冊。(互聯網) JR山手線記念忠犬八公百歲冥壽。(互聯網) JR山手線記念忠犬八公百歲冥壽列車早前在澀谷站開出。(互聯網) 東京澀谷的忠犬八公像。(互聯網) 東京澀谷的忠犬八公像。(互聯網)
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