日本快將零熊貓　和歌山公園變陣推大熊貓飼養員體驗活動(有片)

日本和歌山的「冒險大世界」曾是當地最成功的熊貓繁育地，但隨著「良濱」、「結濱」、「彩濱」與「楓濱」4隻大熊貓按日中協議於今年6月送返中國，到園內觀光人潮暴減，公園決定變陣推出「飼養員體驗」，令即使沒有大熊貓的園區，再度成為民眾關注與討論的焦點。

綜合報道，和歌山白濱町「冒險大世界」的4隻明星大熊貓「良濱」、「結濱」、「彩濱」與「楓濱」於6月送返中國後，的確令當地遊客人數下滑，但「窮則變，變則通」，半年時間過去，園方積極推動一系列「後熊貓時代」(After Panda)新嘗試，其中最受矚目的是「飼養員體驗導覽」，遊客可進入過去熊貓生活的內部空間，穿上飼養員外套、戴上可愛的熊貓造型帽，實際體驗飼養熊貓工作；參加者可以嘗試替熊貓選擇最適合食用的竹葉，還要思考如何擺放位置，才能讓遊客清楚看到熊貓的可愛模樣。