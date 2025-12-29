日本快將零熊貓　和歌山公園變陣推大熊貓飼養員體驗活動(有片)

日本和歌山的「冒險大世界」曾是當地最成功的熊貓繁育地，但隨著「良濱」、「結濱」、「彩濱」與「楓濱」4隻大熊貓按日中協議於今年6月送返中國，到園內觀光人潮暴減，公園決定變陣推出「飼養員體驗」，令即使沒有大熊貓的園區，再度成為民眾關注與討論的焦點。
綜合報道，和歌山白濱町「冒險大世界」的4隻明星大熊貓「良濱」、「結濱」、「彩濱」與「楓濱」於6月送返中國後，的確令當地遊客人數下滑，但「窮則變，變則通」，半年時間過去，園方積極推動一系列「後熊貓時代」(After Panda)新嘗試，其中最受矚目的是「飼養員體驗導覽」，遊客可進入過去熊貓生活的內部空間，穿上飼養員外套、戴上可愛的熊貓造型帽，實際體驗飼養熊貓工作；參加者可以嘗試替熊貓選擇最適合食用的竹葉，還要思考如何擺放位置，才能讓遊客清楚看到熊貓的可愛模樣。
試圖打造「沒有熊貓也值得一來」的旅遊亮點
報道指，行程中還設計了「熊貓採血模擬體驗」，由園內真正的飼養員扮演過去個性悠哉、步調緩慢的明星熊貓「結濱」，逼真動作引來現場笑聲不斷，令有不少遊客體驗後直呼「還想再來」、「能站在最愛熊貓待過的地方，也很幸福」。據指，冒險大世界這個「熊貓飼養員」體驗行程每人收費8,000日圓(約400港元)，於周末與國定假日舉行，結束後還能獲得飼養員認證證書。
雖然如此，熊貓離開帶來的觀光衝擊仍難以忽視，有當地遊覽車業者坦言，乘客數與去年相比大減約五成，相關人士坦言，熊貓多年來替當地累積的觀光效益非常巨大，如今要填補這個空缺並不容易，但地方仍會全力以赴，持續嘗試各種可能，試圖打造「沒有熊貓也值得一來」的旅遊亮點。