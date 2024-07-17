日本情侶酒店前員工爆秘辛：走廊撞見全裸男女玩SM 客人「比撞鬼更恐怖」

日本有各式各樣的情侶酒店，不少為了營造氣氛令房間燈光昏暗，看來陰森。一名前員工近日對《日刊SPA！》爆料指，她工作多年從沒「撞鬼」，卻目擊很多驚人畫面，「比撞鬼還恐怖」。

前員工：撞鬼可能比較好

20多歲的前田裕子(化名)表示，她讀書時曾在情侶酒店工作，遇過千奇百怪的客人，最可怕的是暴露狂，以及「玩得瘋狂」的男女，所以「撞鬼可能比較好」。某次，一名男客人打內線表示弄翻茶杯，要工具清潔。

她立即把抹布送去房間，未料男客人竟全裸應門，很有禮貌地說：「謝謝你，很快手！」她故作鎮定，「但心裡尖叫」，只見男客人身材健碩，可能是故意裸露。