日本情侶酒店前員工爆秘辛：走廊撞見全裸男女玩SM 客人「比撞鬼更恐怖」

日本有各式各樣的情侶酒店，不少為了營造氣氛令房間燈光昏暗，看來陰森。一名前員工近日對《日刊SPA！》爆料指，她工作多年從沒「撞鬼」，卻目擊很多驚人畫面，「比撞鬼還恐怖」。
前員工：撞鬼可能比較好
20多歲的前田裕子(化名)表示，她讀書時曾在情侶酒店工作，遇過千奇百怪的客人，最可怕的是暴露狂，以及「玩得瘋狂」的男女，所以「撞鬼可能比較好」。某次，一名男客人打內線表示弄翻茶杯，要工具清潔。
她立即把抹布送去房間，未料男客人竟全裸應門，很有禮貌地說：「謝謝你，很快手！」她故作鎮定，「但心裡尖叫」，只見男客人身材健碩，可能是故意裸露。
客人有特殊癖好
酒店要求客人外出時必須通知櫃台，否則系統將顯示「異常」。某次，老闆發現408號房客人外出，不僅沒有通知，內線電話也沒人接聽，於是叫前田去查看。她走到4樓，離遠就看到兩人站在走廊，拼命地扭著房門把手，心裡想：「果然被反鎖在外」。可是再看便大吃一驚，只見男客人全裸、拿著手機，女客人也是全裸、戴著頸圈，上面還繫著牽繩。
前田估計，兩名客人有特殊癖好，在走廊拍攝親密過程時卻一時大意，反鎖在房外。面對如此尷尬場面，前田回憶，「我甚麼也沒說，甚至沒直視他們的眼睛，只是低頭開門，就默默地離開了」。