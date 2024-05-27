日本惡棍YouTuber被殘殺半年後　警拘前女友一家五口

在去年12月，日本一名惡名昭彰的YouTuber被人殺害後棄屍於一個行李箱並拋落河的事件，日本警方上周末（25日）拘捕了死者的前女友一家以及其現任男友共5人。其前女友向警察供稱是因為死者在影片中對她及其家人的惡意中傷而引起爭執。 這宗日本網絡界的新聞在去年12月發生，當時46歲的死者原唯之被於多摩川垂釣的人士，發現一個行李箱飄浮，其後發現原的屍體在放置在行李箱內。然而警方當初未能確定死者被棄屍的位置及時間。直到上周末，警察對原的前女友，32歲的西高舞，及其父母、兄長，還有西高的現任男友39歲的岩城周平一同被拘捕。

據神奈川警察表示，西高的母親否認指控，但另外4人都承認案件，而當中除了西高本人及其母親之外，其他人本身不認識死者。警方指控，5人在去年12月中旬合謀將原的屍體遺棄在多摩川河中，屍體當時衣衫齊整，手腳被屈曲置入行李箱內，而死者的頸部有被勒過的痕跡，法醫調查後認為死因是窒息。警方初步相信他們是在被發現地區上游2公里的東京大田區被棄置，並扣押西高家的一輛汽車，懷疑是用來搬運屍體。 死者曾自稱黑幫顧問 調查又指，西高與死者在去年3月認識，之後曾交往半年，不過二人之間有着包括金錢在內等多樣糾紛，並在去年夏天西高指被原威脅而一度報警處理。西高又向警察供稱指，因為原在影片中曾對她及家人作出誹謗以及惡言中傷，因此引起爭拗。而警察就表示仍在搜尋現場附近的閉路電視影片以及5人的交友關係進行調查。據報西高在原死後曾以其社交媒體發文，試圖偽造生存證明。