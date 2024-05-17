日本愛媛動物園巨鳥出走　最終捕回仍受驚死亡

日本愛媛縣的一個動物園，在今日（17日）中午過後發生一宗動物逃脫事件，雖然動物園稱在事後5分鐘成功將逃走的一隻鴯鶓捕回，但動物因為循環系統受創而死亡。

位於愛媛縣的砥部動物園，園內飼養的一隻14歲雄性鴯鶓「Nari」突然從園內走失，並在動物園內奔跑。動物園表示在5分後已由相關的飼養員將鴯鶓捕回，未有對遊客造成傷害。然而Nari就因為循環系列的傷害而死亡。