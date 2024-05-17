日本愛媛動物園巨鳥出走　最終捕回仍受驚死亡

日本愛媛縣的一個動物園，在今日（17日）中午過後發生一宗動物逃脫事件，雖然動物園稱在事後5分鐘成功將逃走的一隻鴯鶓捕回，但動物因為循環系統受創而死亡。
位於愛媛縣的砥部動物園，園內飼養的一隻14歲雄性鴯鶓「Nari」突然從園內走失，並在動物園內奔跑。動物園表示在5分後已由相關的飼養員將鴯鶓捕回，未有對遊客造成傷害。然而Nari就因為循環系列的傷害而死亡。
【動物園でエミュー脱走 その後死ぬ】https://t.co/Nmt5zc182U— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) May 17, 2024
動物園又指，Nari當時疑是受到不知明原因而驚慌，破壞了動物園的欄杆逃脫，目前未清楚事發原因，不過當時造成遊客的一陣騷動。在上月底，日本新潟縣亦有一隻個人飼養的鴯鶓逃脫，在被捕獲亦因為受驚而死亡。
世界第二大鳥類
鴯鶓是澳洲獨有的一種大型鳥類動物，也被稱為「澳洲鴕鳥」，是僅次鴕鳥的第二大鳥類。與鴕鳥一樣鴯鶓並不會飛行，但是跑動相當快。雖然鴯鶓是澳洲的土生物種，不過在90多年前澳洲人因為鴯鶓的遷徙影響農作物收成，曾一度打算驅趕及控制其數量，但最後因為使用的方法不當而失敗告終，事件後稱為「鴯鶓戰爭」，被嘲笑為現代人類武器都未能擊敗大自然生物的事件。