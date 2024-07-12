日本愛媛暴雨致山泥傾瀉 波及數十棟民居活埋3人

日本愛媛縣松山市12日凌晨驚傳土石流災情。大批土石和山泥突然衝進房屋，至少有3人慘遭活埋。可怕的是，山崩現場旁邊就是一整排大樓住宅區，有樹木直接噴上八樓高的公寓。

據《NHK》與《NNN》等日媒綜合報道，近期暴雨狂襲日本九州及四國地區，當中愛媛縣松山市48小時降雨量就達213毫米，等於是一整年的雨量在2天內通通下完。

高100米、寬50米

恐怖暴雨也讓山區土石鬆動，愛媛縣松山市城北地區12日凌晨4點左右發生山泥傾瀉，高100米、寬50米的山坡崩落，大量灌進山腳下的住宅區，波及數十間公寓及住宅，有3人來不及逃生疑似遭到活埋，目前下落不明，現場一度傳出有氣體外洩的消息。

山泥傾瀉後，各家電視台也派出直升機空拍現場慘況。至少有兩棟木造平房慘遭土石吞沒，山邊原本綠油油的植被，也出現光禿禿的一大片。