日本愛媛暴雨致山泥傾瀉　波及數十棟民居活埋3人

日本愛媛縣松山市12日凌晨驚傳土石流災情。大批土石和山泥突然衝進房屋，至少有3人慘遭活埋。可怕的是，山崩現場旁邊就是一整排大樓住宅區，有樹木直接噴上八樓高的公寓。
據《NHK》與《NNN》等日媒綜合報道，近期暴雨狂襲日本九州及四國地區，當中愛媛縣松山市48小時降雨量就達213毫米，等於是一整年的雨量在2天內通通下完。
高100米、寬50米
恐怖暴雨也讓山區土石鬆動，愛媛縣松山市城北地區12日凌晨4點左右發生山泥傾瀉，高100米、寬50米的山坡崩落，大量灌進山腳下的住宅區，波及數十間公寓及住宅，有3人來不及逃生疑似遭到活埋，目前下落不明，現場一度傳出有氣體外洩的消息。
山泥傾瀉後，各家電視台也派出直升機空拍現場慘況。至少有兩棟木造平房慘遭土石吞沒，山邊原本綠油油的植被，也出現光禿禿的一大片。
樹木還被沖到八樓
而在山邊就是一整排高樓住宅區，肉眼可見大批土石至少淹到四樓高，直升機也拍到有樹木被噴上八樓高的公寓陽台上。
公寓住戶驚恐形容：「凌晨我聽到好像打雷的聲音，探頭出去看，就看到旁邊的平房都被沖垮了，樹木還被沖到八樓來。」
針對恐怖的暴雨土石流天災，松山市於12日5點針對清水區發布第五級警戒層級最高的「緊急安全確保警戒」。
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12日朝、愛媛県松山市緑町で土砂崩れが発生して、木造2階建ての住宅1棟に土砂が流れ込みました。消防によりますと、「3人が逃げ遅れている」という通報が入っているということで、確認を進めています pic.twitter.com/VrWRnuhCzJ— NHK松山放送局 (@nhk_matsuyama) July 11, 2024