日本愛子公主24歲民望大增 只有男性繼承王位爭議聲再起

日皇德仁獨生女愛子周一(1日)慶祝24歲生日，民間有聲音希望由她繼承王位。愛子成長時因情緒問題受歡迎程度不及有最美公主之稱的堂姐佳子公主，但隨著她大學畢業、活躍於公開活動，民眾對愛子的好感度與日俱增。日本王室只有男性才可繼承王位，目前的王儲為日皇德仁的弟弟秋篠宮文仁親王，但因愛子的人氣漸高，民間認為女性也可繼承王位的爭議聲再起，希望王室改革繼承權，讓愛子可成為日皇。

愛子公主｜幼時傳遭同學欺凌並患上厭食症

愛子就讀初中時曾沒有上學個半月，被指因精神壓力過大而患上抑鬱症。也有指她讀小學時因為公主的身份遭同學欺凌，而不喜歡上學；其胖嘟嘟的圓臉不符合大眾的審美眼光，她亦曾被傳患上厭食症。幸好愛子終於走出這段陰霾，她大學畢業後於日本紅十字會工作，最近又首次執行外訪公務到訪老撾，並陪同日皇夫婦出席二戰80周年慰問活動，其親民及大方表現獲不少讚賞。報道指愛子2021年以成年王室成員身份亮相後，其聰明、友善、幽默和關懷民眾的形象，使她的民間支持度持續上升。日本皇室男丁單薄，年輕一代的王位繼承人選僅有文仁親王的19歲獨子悠仁親王。輿論認為以防日本王室沒有男繼承人，應該及早改革由女性出任日皇。不過，保守派議員和首相高市早苗均反對有關修改。