日本愛貓人士捐3億日圓資助研究 盼貓隻腎病藥物早日面世

日本免疫學者宮崎徹曾任東京大學教授，他領導的研究，找到貓隻患腎病原因，並研發治療方式，最長有可能讓牠們活到30歲。許多愛貓人士得知宮崎徹面臨研究資金困難後，共捐款逾3億日圓，引起社會熱議。宮崎徹說：「因為獲得這麼高額的捐款，我希望盡早能讓貓隻藥物普及。」

冀5年內開展人類藥物臨床試驗

《產經新聞》報道，60歲的宮崎徹今年春天辭去東大教職，在東京成立非牟利機構「AIM醫學研究所」，希望今年底到明年初能進入貓隻腎病藥物臨床試驗，「亦希望5年內能開展人類藥物的臨床試驗」。

宮崎徹1995年在瑞士巴塞爾免疫學研究所(Basel Institute for Immunology)研究時，發現人類血液中含有一種高濃度蛋白質，命名為AIM(Apoptosis Inhibitor of Macrophage，巨噬細胞凋亡抑制劑)。他正在研製的貓隻腎病藥物，將活用過去發表論文中提到的AIM。這種蛋白質可以清除造成腎臟堵塞的死亡細胞等「垃圾」。

貓科動物也有AIM，但自出生後就處於無法完全發揮功能的狀態，宮崎徹2013年開始著手研製貓隻藥物。多年來得出的研究結果顯示，AIM對治療人類腎病等方面可望有效，宮崎也有將貓隻藥物發展成人類藥物的想法。他正計劃明年初前先進行貓隻藥物的臨床試驗，5年內展開人類藥物的臨床試驗。