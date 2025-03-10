日本感染性腸胃炎個案創新高 醫生指去廁所做一事恐感染

日本爆發「感染性腸胃炎」(各種細菌、病毒、寄生蟲等引起的傳染病總稱)，患者人數通常會在2月左右減少，但今年卻反常，截至2月23日前一星期，患者人數卻急遽增加，創10年來最高紀錄。日本專家分析背後成因，並提醒在廁所「做一事」，恐會增加感染風險，就是「玩手機」！

日本感染性腸胃炎｜一家四口集體感染

日本當局早前公布，由上月至今已有超過150人，光顧大阪府日本料理店「喜一」，或進食鳥取縣米子市和菓子店「清月」製造的草莓大福等日本甜點而感染諾如病毒。事件引起外界關注當地感染性腸胃炎爆發情況。日本富士電視台節目《Mezamashi8》稱，大部分感染是由諾如病毒或細菌引起，醫療集團負責人五藤良將指出，去年12月、1月和2月感染性腸胃炎個案較平常多。他舉例指在靜岡縣一個四口家庭出現集體感染，先是不滿一歲的二兒子2月8日出現嘔吐，其39歲的母親第二天也出現嘔吐。3月3日，11歲的大兒子出現發燒攝氏38度，4日39歲父親也被診斷患有「傳染性胃腸炎」。