日本感染性腸胃炎個案創新高 醫生指去廁所做一事恐感染

日本爆發「感染性腸胃炎」(各種細菌、病毒、寄生蟲等引起的傳染病總稱)，患者人數通常會在2月左右減少，但今年卻反常，截至2月23日前一星期，患者人數卻急遽增加，創10年來最高紀錄。日本專家分析背後成因，並提醒在廁所「做一事」，恐會增加感染風險，就是「玩手機」！
日本感染性腸胃炎｜一家四口集體感染
日本當局早前公布，由上月至今已有超過150人，光顧大阪府日本料理店「喜一」，或進食鳥取縣米子市和菓子店「清月」製造的草莓大福等日本甜點而感染諾如病毒。事件引起外界關注當地感染性腸胃炎爆發情況。日本富士電視台節目《Mezamashi8》稱，大部分感染是由諾如病毒或細菌引起，醫療集團負責人五藤良將指出，去年12月、1月和2月感染性腸胃炎個案較平常多。他舉例指在靜岡縣一個四口家庭出現集體感染，先是不滿一歲的二兒子2月8日出現嘔吐，其39歲的母親第二天也出現嘔吐。3月3日，11歲的大兒子出現發燒攝氏38度，4日39歲父親也被診斷患有「傳染性胃腸炎」。
日本感染性腸胃炎｜或是外面廁所換尿片中招
上述感染家庭，仍是嬰兒的二兒子感染途徑不明，他並無上托兒所，有可能在商業設施的廁所換尿片時被感染。五藤良將提醒民眾去廁所時、於接觸過馬桶等物體後直接使用手機，手機表面可能沾染到病毒。雖然許多人在如廁後會洗手，但並不會消毒手機。若之後在用餐時又拿出手機，就會提升感染諾如病毒的風險。他指出，在公司或商業設施的廁所使用手機時，尤其須多注意。普通酒精噴霧對諾如病毒效果並不大，大家應該在去完廁所後用肥皂徹底洗手。其實，去廁所時最好不要使用手機。
五藤良將表示，造成「傳染性腸胃炎」病例增加的原因是進入2月以來持續的寒冷天氣，加上氣溫反差較大，2月17日最高氣溫為攝氏15.5度，而2月20日最低氣溫卻降至零下1度，導致民眾免疫力下降。諾如病毒佔冬季傳染性胃腸炎疫情的70%至90%，而諾如病毒透過手或餐具經由口腔進入人體，並在人體腸道內繁殖。