日本成功發射H2A運載火箭　明年有望成全球登月第5國

記者鄒慈芸／綜合報道
日本三菱重工業公司在7日早晨8點42分，於鹿兒島縣種子島宇宙中心，成功發射H2A火箭47號機，若上頭搭載的探測器成功登月，日本將成為全球第五個登月的國家。
原定於2023年5月發射
H2A火箭47號機的發射計劃原定於2023年5月實施，但是因為其中一樣與H3通用的設備，可能會出現問題，為了調整而延遲了發射計劃，後來在第二次表定8月28日的發射時，由於當天刮起強風，在發射時間前30分鐘臨時取消。
該H2A火箭搭載了小型無人探測器「SLIM」和X射線觀測衛星「XRISM」，升空14分鐘後，「XRISM」安全分離，升空47分鐘後，「SLIM」也成功脫離軌道。
預計將在明年1、2月時降落月球
「SLIM」是由日本宇宙機構JAXA開發，為了成功降落月球表面，對著陸技術進行了多次精確實驗，預計將在明年1、2月時降落月球，如果計劃順利，日本將會成為繼蘇聯、美國、中國、印度後，第五個登月的國家。
成功登月後，探測器將通過拍攝的圖像來識別月球赤道附近的環形山，和著陸地點進行比較，從而將誤差控制在100米以內。
至於X射線觀測衛星「XRISM」，是由JAXA和美國航太總署（NASA）合作開發，能通過捕捉天體及高溫氣體釋放的X射線，來探索銀河和星體結構，將花費約3個月的時間做功能調整，之後開始進行觀測。
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