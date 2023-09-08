日本成功發射H2A運載火箭　明年有望成全球登月第5國

記者鄒慈芸／綜合報道

日本三菱重工業公司在7日早晨8點42分，於鹿兒島縣種子島宇宙中心，成功發射H2A火箭47號機，若上頭搭載的探測器成功登月，日本將成為全球第五個登月的國家。

原定於2023年5月發射

H2A火箭47號機的發射計劃原定於2023年5月實施，但是因為其中一樣與H3通用的設備，可能會出現問題，為了調整而延遲了發射計劃，後來在第二次表定8月28日的發射時，由於當天刮起強風，在發射時間前30分鐘臨時取消。

該H2A火箭搭載了小型無人探測器「SLIM」和X射線觀測衛星「XRISM」，升空14分鐘後，「XRISM」安全分離，升空47分鐘後，「SLIM」也成功脫離軌道。