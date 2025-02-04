日本成藥「仁丹」似霰彈槍子彈 日男入境杜拜被扣逾3小時

日本一名男網民分享一次他到阿聯酋杜拜機場出差的驚險經歷，引發騷動竟然是一款日本歷史悠久的口服胃藥「仁丹」，更被安檢人員扣留調查3.5小時。原來，這款成藥的外形是一顆顆銀色圓珠，以至被機場方面誤認為霰彈槍子彈。

根據《LIMO》報導，這名網民「マッコイ」上周日（1月26日）發文，稱多年前因擔心在外國身體會不適，出差時在行李中放了仁丹」，惟沒想到過安檢時，安檢人員因其外形誤認成霰彈槍子彈，立刻驚呼「霰彈槍！」（Shotgun）。由於語言不通，該網友未能立刻用英文解釋，立即遭警員包圍並要求他舉起雙手，及後關到小房間。