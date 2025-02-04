日本成藥「仁丹」似霰彈槍子彈 日男入境杜拜被扣逾3小時

日本一名男網民分享一次他到阿聯酋杜拜機場出差的驚險經歷，引發騷動竟然是一款日本歷史悠久的口服胃藥「仁丹」，更被安檢人員扣留調查3.5小時。原來，這款成藥的外形是一顆顆銀色圓珠，以至被機場方面誤認為霰彈槍子彈。
根據《LIMO》報導，這名網民「マッコイ」上周日（1月26日）發文，稱多年前因擔心在外國身體會不適，出差時在行李中放了仁丹」，惟沒想到過安檢時，安檢人員因其外形誤認成霰彈槍子彈，立刻驚呼「霰彈槍！」（Shotgun）。由於語言不通，該網友未能立刻用英文解釋，立即遭警員包圍並要求他舉起雙手，及後關到小房間。
仁丹官方也出面留言
男子被關在「小黑屋」裡長達3.5小時，機場人員不斷追問他「為何藥品是銀色球狀？」、「為何包裝上印有穿軍服的人？」，他試圖解釋這是胃藥，但機場人員並不相信，連手機都不准他使用。最終他的上司在當地人士的協助下與機場人員溝通，才讓男子順利脫困。該網民分享這次經歷後引起熱議，就連仁丹官方帳號也出面留言建議，仁丹使用純銀製作，旅客攜帶此藥時應特別注意安檢程序，最好跟手機、手提電腦等一起拿出來檢查。
「仁丹」是日本的森下仁丹株式會社所販售的一種口服成藥，1905年上市，在民間被視為萬靈藥。有人稱為「日本版阿斯匹靈」，也有人誇稱為「神丹」（日語發音與仁丹相同）。