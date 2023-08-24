日本戰後最大冤案｜受害者櫻井昌司辭世享壽76歲　一生有29年獄中度過

記者陳怡伶／綜合報道

日本二戰後歷時最久冤獄案「布川事件」的受害者櫻井昌司，曾蒙受牢獄之災長達29年，他在獄中堅持無罪，最終在2011年得以沉冤得雪。據日媒報道，櫻井昌司於23日上午因直腸癌去世，享壽76歲。

獲賠償7390萬日圓

日本茨城縣1967年發生一宗強盜殺人案，一名62歲男性建築工人在利根町的布川被殺害，隨後日本警方拘捕了時年20歲的櫻井昌司及時年21歲的杉山卓男，該案在日本被稱為「布川事件」。

這宗案件沒有直接證據可以連結櫻井、杉山和被害人的死亡，也沒有證據顯示2人在案發當天去過死者家中，僅以2人有暴力及偷竊前科便將其定罪。2人自1967年起便因涉案而遭拘留，在1970年被判處無期徒刑。直到1996年，日本辯護士連合會律師團為2人翻案，並獲得假釋。2011年法庭指出，當年警察逼供屬於違法取證，2人獲判無罪，而不久後杉山卓男便於2015年逝世。