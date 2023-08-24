日本戰後最大冤案｜受害者櫻井昌司辭世享壽76歲　一生有29年獄中度過

記者陳怡伶／綜合報道
日本二戰後歷時最久冤獄案「布川事件」的受害者櫻井昌司，曾蒙受牢獄之災長達29年，他在獄中堅持無罪，最終在2011年得以沉冤得雪。據日媒報道，櫻井昌司於23日上午因直腸癌去世，享壽76歲。
獲賠償7390萬日圓
日本茨城縣1967年發生一宗強盜殺人案，一名62歲男性建築工人在利根町的布川被殺害，隨後日本警方拘捕了時年20歲的櫻井昌司及時年21歲的杉山卓男，該案在日本被稱為「布川事件」。
這宗案件沒有直接證據可以連結櫻井、杉山和被害人的死亡，也沒有證據顯示2人在案發當天去過死者家中，僅以2人有暴力及偷竊前科便將其定罪。2人自1967年起便因涉案而遭拘留，在1970年被判處無期徒刑。直到1996年，日本辯護士連合會律師團為2人翻案，並獲得假釋。2011年法庭指出，當年警察逼供屬於違法取證，2人獲判無罪，而不久後杉山卓男便於2015年逝世。
2人無端遭受了29年的牢獄之災，獲判無罪後要求國家各自賠償1.3億日圓（約540萬港元）。經過與日本政府長達44年的糾纏，2021年法院判決，日本政府及縣政府須向其賠償7390萬日圓（約400萬港元）。
積極支援全日本的冤獄受害者
櫻井在再審和賠償訴訟期間，積極為全日本的冤獄受害者提供支援。2019年3月，櫻井成立了「冤罪犧牲者協會」，致力於消除冤案的發生。2023年1月，櫻井獲頒東京律師協會的「人權獎」。他在得獎感言提到：「距離得知自己因癌症只剩下1年的壽命，已經過去3年了。只要我還活着，我會與其他冤獄受害者一起帶頭改變日本的司法制度」。
日媒報道，櫻井的妻子表示，櫻井於23日上午10點半左右，因直腸癌在醫院去世，享壽76歲。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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