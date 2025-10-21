日本打擊大阪中國市集　起訴6中國籍黑工

位於日本大阪大東市的中國市集，繼早前涉及的公司老闆及員工，被起訴聘用非法勞工後，日本警方再對6名中國籍的黑工作出書面起訴。有專家認為，有關公司來自二戰的日籍中國遺民，希望當局尋求可共存的方式。
日本媒體報道，大阪府警察繼向營運大東市中國市集的店家「華龍食品」的女負責人上條亞希子及其兒子作出起訴後，再對6名年約20至30多歲的中國籍的員工作出書面起訴。調查人員表示，該6名員工全部都涉及逾期居留，並且在沒有合適居留資格下在當地打工。報道指，6人由華龍聘用，每個周日都會負責在有關的市集製作食品，每人每日就僅得7,000日圓。據警察表示，上條稱不會再繼續經營該商店。
據報道指，有關公司最初在90年代經營中國食品的生意，老闆是在第二次世界大戰中，被遺留在中國的日本人後代，之後返回日本在大阪經營。然而隨着市集規模增大，非法擺賣以及違例泊車等問題成為當地居民困擾。因此在傳媒廣泛報道後，今年8月大阪鶴見警察署開始強勢打擊。據當地人表示，過去市集除了中國食品及商品外，還有盜版DVD及未課稅香煙等出售。有學者就表示，在中國的遺民是日本的歷史一部份，雖然非法行為是不能接受，但是與其撲滅，不如嘗試與地方居民共存。