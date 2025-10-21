日本打擊大阪中國市集　起訴6中國籍黑工

位於日本大阪大東市的中國市集，繼早前涉及的公司老闆及員工，被起訴聘用非法勞工後，日本警方再對6名中國籍的黑工作出書面起訴。有專家認為，有關公司來自二戰的日籍中國遺民，希望當局尋求可共存的方式。

日本媒體報道，大阪府警察繼向營運大東市中國市集的店家「華龍食品」的女負責人上條亞希子及其兒子作出起訴後，再對6名年約20至30多歲的中國籍的員工作出書面起訴。調查人員表示，該6名員工全部都涉及逾期居留，並且在沒有合適居留資格下在當地打工。報道指，6人由華龍聘用，每個周日都會負責在有關的市集製作食品，每人每日就僅得7,000日圓。據警察表示，上條稱不會再繼續經營該商店。