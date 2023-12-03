日本抗拒紋身觀念逐漸改變 環球影城拉麵店為搶人才容許員工紋身

日本過去一段很長時間視紋身為黑幫象徵，這觀念在新世代已逐漸改變，大阪環球影城、拉麵店、健身室等行業，紛紛放寬聘用員工時的紋身限制。 《讀賣新聞》報道，日本餐飲店等場所已可看到愈來愈多員工有紋身。儘管日本長期以來認為紋身帶有強烈反社會的形象，但紋身文化在國外早已成為時尚潮流，隨著訪日外國人增加，讓年輕人愈來愈不抗拒紋身。 為何業者接受員工紋身？ 分析指，這些員工之所以能保住紋身，也跟各行各業面臨人手嚴重不足有關。在大阪心齋橋一間拉麵店，28歲男店長左手臂上刺有以大海為靈感的圖案，笑說「工作時不用隱藏紋身，讓我感覺能做回自己」。他在鹿兒島縣種子島長大，21歲時第一次紋身，過去曾在餐飲店上班，但工作時被要求隱藏紋身，讓他感到鬱悶。

直到約兩年前碰到拉麵店老闆，同意他毋須掩紋身，另外4名員工也有紋身。37歲的老闆說，現在是多元時代，餐飲業人手不足，「我想盡可能擴大請人範圍」。 大阪環球影城放寬聘用條件 大阪環球影城(USJ)已從前年9月起容許員工在不讓遊客看到、能隱藏於制服內的情況下留著紋身，也從去年起容許員工染金髮。負責人說，因為來自不同國籍和背景的員工增加，且遊客的價值觀也在改變，「我們希望透過讓員工享受工作的方式來留住人才」。 招聘廣告表明「不拘儀容」 人力資源網站Indeed的母公司表示，出現接受「金髮」等儀容不拘關鍵字的招聘廣告，其佔比有上升趨勢。截至今年6月，上述招聘廣告佔整體比率為14.4%，是疫情前2019年6月5.1%的近3倍。儘管明確指出「紋身可」的招聘廣告仍屬少數，但正慢慢增加，尤其是人手嚴重不足的建築業等行業，也有愈來愈多美容院和健身中心容許員工紋身。

仍有部分行業維持禁令 東京一間運輸公司從今年起在請人廣告寫明「紋身可」。負責人說，總之他們希望能僱用體力好、願意留在公司長一些時間的年輕人。由護理人員組成的日本介護福祉士會負責人指出，最近外國從業人員增加，也有人因為宗教理由紋身，業界今後或許須接受員工紋身。 可是，仍有部分行業抗拒紋身。名古屋市一間專門提供長者住宅的公司表示，雖然人手短缺，但須優先考慮顧客感受，所以不會僱用有紋身的人。 多數警察聘用條件中未說明是否接納紋身，但近畿地方一名警方消息士人指，「沒聽過聘用(紋身者)的前例」。大阪市政府亦未明確規定，但在職員倫理規則中寫明「不能讓市民看到」。日本警備業法中明文規定「黑幫份子不能從事保安業」，紋身者亦很難在保安業佔一席位。