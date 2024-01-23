日本拉麵店去年倒閉數字創新高 小本經營敵不過通脹

日本信用報告機構「東京商工研究」發表「2023年拉麵店破產趨勢」調查報告，指出去年日本倒閉及停業的拉麵店數量創下歷史新高，其中大部分是小本經營，客量未能回復到疫情前，加上難以承擔物價飛漲，最終倒閉。
拉麵是日本國民食物
報告指，拉麵是日本人氣極高的國民食物，但拉麵店的結業情況正在加速惡化。去年有45間倒閉，不僅是2022年的2.1倍，更超越2013年最高紀錄的43間。另外，共有29間停業或解散，也超越了2018年紀錄的13間。
從地區方面來看，最嚴重的是關東地區的14間，其次是本州西端地區的8間，接著是近畿地區的7間。
近9成拉麵店屬小本經營
根據分析，去年倒閉的拉麵店中，88.8%的資本額未滿1,000萬日圓(約52.8萬港元)，86.6%的員工少於5人，屬小本經營。在日本，拉麵店開業毋須大量資金，原因是不需要大型店舖和高級烹飪設備就可經營，但亦因小本開業致競爭激烈，很難藉加價來減輕日增的經營成本。
種種因素致拉麵店倒閉
此外，拉麵店等餐飲業在新冠疫情下，受惠於貸款、縮短營業時間及停業補償等政府支援措施，但疫情過後客量卻未能回復至正常水平，加上通脹下食材和水電費等經營成本大增，勞工短缺也導致招聘成本上升。這些因素都導致拉麵店資金周轉面臨重大壓力，最終選擇結業。