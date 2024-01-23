日本拉麵店去年倒閉數字創新高 小本經營敵不過通脹

日本信用報告機構「東京商工研究」發表「2023年拉麵店破產趨勢」調查報告，指出去年日本倒閉及停業的拉麵店數量創下歷史新高，其中大部分是小本經營，客量未能回復到疫情前，加上難以承擔物價飛漲，最終倒閉。

拉麵是日本國民食物

報告指，拉麵是日本人氣極高的國民食物，但拉麵店的結業情況正在加速惡化。去年有45間倒閉，不僅是2022年的2.1倍，更超越2013年最高紀錄的43間。另外，共有29間停業或解散，也超越了2018年紀錄的13間。

從地區方面來看，最嚴重的是關東地區的14間，其次是本州西端地區的8間，接著是近畿地區的7間。