熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-23 12:40:04

日本拉麵店去年倒閉數字創新高 小本經營敵不過通脹

分享：
拉麵是日本國民食物。(資料圖片)

拉麵是日本國民食物。(資料圖片)

日本信用報告機構「東京商工研究」發表「2023年拉麵店破產趨勢」調查報告，指出去年日本倒閉及停業的拉麵店數量創下歷史新高，其中大部分是小本經營，客量未能回復到疫情前，加上難以承擔物價飛漲，最終倒閉。

拉麵是日本國民食物

報告指，拉麵是日本人氣極高的國民食物，但拉麵店的結業情況正在加速惡化。去年有45間倒閉，不僅是2022年的2.1倍，更超越2013年最高紀錄的43間。另外，共有29間停業或解散，也超越了2018年紀錄的13間。

從地區方面來看，最嚴重的是關東地區的14間，其次是本州西端地區的8間，接著是近畿地區的7間。

拉麵是日本國民食物。(資料圖片) 日本大部分拉麵店屬小本經營。(互聯網)

近9成拉麵店屬小本經營

根據分析，去年倒閉的拉麵店中，88.8%的資本額未滿1,000萬日圓(52.8萬港元)86.6%的員工少於5人，屬小本經營。在日本，拉麵店開業毋須大量資金，原因是不需要大型店舖和高級烹飪設備就可經營，但亦因小本開業致競爭激烈，很難藉加價來減輕日增的經營成本。

種種因素致拉麵店倒閉

此外，拉麵店等餐飲業在新冠疫情下，受惠於貸款、縮短營業時間及停業補償等政府支援措施，但疫情過後客量卻未能回復至正常水平，加上通脹下食材和水電費等經營成本大增，勞工短缺也導致招聘成本上升。這些因素都導致拉麵店資金周轉面臨重大壓力，最終選擇結業。

Ad Block
農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，花生、開心果、瓜子熱量高定低？（am730製圖） 農曆新年食物，花生、開心果、瓜子熱量高定低？（am730製圖） 農曆新年食物，花生、開心果、瓜子熱量高定低？（am730製圖） 農曆新年食物，花生、開心果、瓜子熱量高定低？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受