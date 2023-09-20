日本拉麵店爆倒閉潮 8個月執28間 勢差過疫情時期 原因何在？

遊日本必吃拉麵，日本拉麵推薦及名店排名等，相信是不少人遊日前會預先做功課的事。儘管日本拉麵受遊客歡迎，但原來當地不少拉麵店面臨經營困難，今年首8個月已有28間拉麵店倒閉，而這一波倒閉潮可能令結業的日本拉麵店數目，超過2019年新冠肺炎疫情時期。

日本拉麵｜倒閉數目勢超2019年的41間

日本富士新聞網報道，根據東京商工研究中心統計，2023年1月至8月間，已有28間日本拉麵店倒閉，超過2022年全年的21間，並與2021年全年的倒閉數目一樣。若此趨勢持續下去，今年全年的日本拉麵店倒閉數目，勢將超過2019年的41間。

日本拉麵店過去5年的倒閉數量

2019年全年 41間(首8個月為28間)

2020年全年 38間(首8個月為31間)

2021年全年 28間(首8個月為17間)

2022年全年 21間(首8個月為8間)

2023年全件 未知(首8個月為28間)

報道訪問了埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」，該店在午餐時間坐無虛席，未料門口已貼出「結業告示」，將於9月底結業。該店不乏熟客，一名男顧客表示，「過去5年來，我每周都會來吃一次，很喜歡這裡。」