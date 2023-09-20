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國際
2023-09-20 18:35:59

日本拉麵店爆倒閉潮 8個月執28間 勢差過疫情時期 原因何在？

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日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」店主。(互聯網)

日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」店主。(互聯網)

遊日本必吃拉麵，日本拉麵推薦及名店排名等，相信是不少人遊日前會預先做功課的事。儘管日本拉麵受遊客歡迎，但原來當地不少拉麵店面臨經營困難，今年首8個月已有28間拉麵店倒閉，而這一波倒閉潮可能令結業的日本拉麵店數目，超過2019年新冠肺炎疫情時期。

日本拉麵｜倒閉數目勢超2019年的41間

日本富士新聞網報道，根據東京商工研究中心統計，2023年1月至8月間，已有28間日本拉麵店倒閉，超過2022年全年的21間，並與2021年全年的倒閉數目一樣。若此趨勢持續下去，今年全年的日本拉麵店倒閉數目，勢將超過2019年的41間。

日本拉麵店過去5年的倒閉數量

2019年全年 41間(首8個月為28間)
2020年全年 38間(首8個月為31間)
2021年全年 28間(首8個月為17間)
2022年全年 21間(首8個月為8間)
2023年全件  未知(首8個月為28間)

報道訪問了埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」，該店在午餐時間坐無虛席，未料門口已貼出「結業告示」，將於9月底結業。該店不乏熟客，一名男顧客表示，「過去5年來，我每周都會來吃一次，很喜歡這裡。」

日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網) 日本拉麵｜埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」生意不差但敵不過成本上漲。(互聯網)

日本拉麵｜埼玉縣拉麵店 坐無虛席仍結業

然而據店主表示，原來過去兩、三個月也一直在想應否結業，雖然店裡一直有生意，但無奈仍敵不過麵條、醬油、竹筍及豬油的成本急漲，加上電費及燃油費亦分別上漲15%，令一碗麵的成本由本來佔售價約30%，增加至超過40%。該店曾於今年3月加價及縮減人手，但營運情況仍然艱難。

日本拉麵｜專家︰新開拉麵店 80%只能撐3年

有當地專家指出，日本拉麵店在新冠疫情爆發之前，經營狀況已毫不容易，在有80%新開的拉麵店會在3年內倒閉。新冠疫情期間有因政府補貼而得以維持營運，如今補貼已結束，不少拉麵店都決定止蝕離場。

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