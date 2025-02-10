日本拉麵店現結業潮 江戸一最後顧客邊食邊喊︰想起過去的日子

「不敢相信再也無法享受這種味道了」，東京經營27年的拉麵店「江戸一」，上個月結業關門大吉，令熟客唏噓不已，日本傳媒報道，去年倒閉的拉麵店數量創歷史新高，其中八成以上是小店，拉麵店結業潮原因包括老闆高齡化、沒有人願接手等。 《日本放送協會》報道，位於東京品川區的大井町站附近，林立著多家拉麵店，其中只有12座位的拉麵店「江戸一」，受到當地人喜愛，總是在午餐時間或酒會後擠滿大批顧客，但在開業27年後要結業。上月20日，江戸一店外排滿大批依依不捨的熟客，在關店前再吃一次，一名顧客難過地說，「希望這是一個謊言，我以為它會一直在，我很驚訝，很難過。」

最後食客︰從沒想過吃拉麵會哭 晚上9時，最後一名顧客是一名男子，他一邊吃著拉麵，一邊流淚。他回憶起第一次到這家店，是剛開始在公司工作的時候，「我年輕的時候，工作很辛苦，但這裡的拉麵真的很好吃，我經常想，如果有這麼好吃的拉麵，我會努力工作的。我從沒想過吃拉麵會哭，但吃著吃著，我想起過去的日子。」

拉麵店老闆︰加價很容易 但我不太喜歡 江戸一老闆荒木昌宏無奈地說，在過去的一年裡，材料和水電成本不斷上漲，「加價很容易，但我不太喜歡這樣。我不知道以後食材的價格會加多少，而且我也不知道一碗拉麵要賣1千多日圓（約51港元），是甚麼感覺。也許我的想法很過時吧。」 翻查Google評論資料，菜單最貴的麵是豬肉雞沾麵、黑豚雞肉沾麵及高湯豬肉雞肉沾麵（麵各300g），價錢為900日圓（約46港元）。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章