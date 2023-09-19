日本拉麵店疑遭惡作劇　計劃向14次取消訂位客提告

日本東京的一間拉麵店，周一（18日）在社交媒體上指責，遭到一名客人在網上預約中多次預約後又取消，共至少14次後，決定尋找律師協助，計劃控告有關的客人。

不時有日本餐廳，投訴被客人取消予約及失蹤的問題，令店家為此進行準備以及拒絕了客人後才知客人失約。而位於東京高田馬場的一間拉麵店「博多拉麵Devchan」，店主周一在社交網站上發文：「連續多次預約10人又取消預約的人，已尋求顧問律師作出提告。好孩子，不要試圖模仿這種惡作劇。」在附圖顯示，其中一名客人利用網上預約系統，從今年7月至9月期間，至少5次預約了10位，但從網上記錄，該客人未有一次到訪。而且在有關系統亦指，有關預約在沒有留下聯絡之下取消。

店主更質疑這些取消是惡意的行為，因為看到有關的日期都是連續，令他也對人不信任。有網民就指，店可以選擇拒絕這預約系統，不過店主回應指「有人說可以中止預約系統，但這是有利於營運的選擇，而且這是在於客人的道德問題。」另外亦有網民留言，質疑是否真的可以提告。不過店主就表示，他的顧問律師，過去兩次為他提告都未曾敗訴。不過有關的拉麵店，在日本的飲食網站「Tabelog」中，被選為前5,000高人氣的食店之一。