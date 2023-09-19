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國際
2023-09-19 13:30:00

日本拉麵店老闆被狂斬數刀身亡　員工坦白承認：這是我做的

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警方在15日晚上7點20分，接獲民眾報警稱「拉麵店有一名男子被刺傷」，員警趕到後，發現一名30多歲的男子倒臥在血泊中，腹部和背部有多處刀傷，身旁放著一把疑似作案的兇刀，送往醫院搶救後，因失血過多宣告不治。

記者鄒慈芸／綜合報道

日本神奈川縣橫濱市上大岡車站旁一間拉麵店老闆，15日晚間被人發現倒臥在血泊中，送醫不治。警方鎖定嫌疑人為店內一名員工，17日在一間商務旅館內，依謀殺罪將其逮捕。

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死者身上有多處致命刀傷

警方在15日晚上7點20分，接獲民眾報警稱「拉麵店有一名男子被刺傷」，員警趕到後，發現一名30多歲的男子倒臥在血泊中，腹部和背部有多處刀傷，身旁放了一把疑似作案的兇刀，送往醫院搶救後，因失血過多宣告不治。經調查，死者為33歲的拉麵店店長大橋博樹，經調查後，發現店內一名35歲員工，同時也是他親戚的大橋明仁在案發後便失聯，判定他涉有重嫌，幾經搜索後17日在一間商務旅館中找到他，而大橋明仁發現警方來訪後，也直接坦承表示「毫無疑問這是我做的」。有附近店家告訴警方，大橋明仁和其他人相處得不錯，平時見到面都會互相打招呼，雖然話不多，但看起來很文靜，不像是會闖麻煩的人，大家聽到消息時都相當驚訝。警員指出，死者身上有多處致命刀傷，主要集中在上半身，店內充滿打鬥的痕跡，判斷兩人生前應該產生糾紛，大橋明仁已承認使用菜刀作為凶器，至於詳細案發動機，警方還在進一步釐清。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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